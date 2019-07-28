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İsrail’in Arrow-3 Sevinci

28.07.2019 19:13 | Son Güncelleme

İsrail ve Amerikan Boeing firmasının ortak ürettiği Arrow-3 adlı balistik füze savunma sisteminin Alaska’da bir dizi testten başarıyla geçtiği açıklandı

İsrail’in Arrow-3 Sevinci

İsrail ve Amerikan Boeing firmasının ortak ürettiği Arrow-3 adlı balistik füze savunma sisteminin Alaska’da bir dizi testten başarıyla geçtiği açıklandı.

Konuyla ilgili açıklama bizzat İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’dan geldi.

Netanyahu, test sonuçlarının mükemmel olduğunu belirtti.

İsrail Başbakanı, ülkesinin İran’dan ya da dünyanın herhangi bir yerinden atılan balistik füzelere karşı hareket etme kabiliyeti olduğunu belirtti.

Netanyahu, bütün düşmanlarımız şunu bilmeli ki onları hem savunma açısından hem de saldırıda yenebiliriz dedi.

Arrow-3 adlı sistem füzeleri uzayda imha etme kapasitesine sahip. Söz konusu sistemin ilk testi 2015 yılında Akdeniz’de yapılmış, 2017’de de İsrail’de konuşlandırılmıştı.

Washington geçen hafta İran’ın orta menzilli füze denediğini belirtmişti. Tahran bu tür denemelerin savunma amaçlı olduğunu belirtiyor.

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