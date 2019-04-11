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İsrail’in Ay’a yolculuğu başarısızlıkla noktaladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2019 23:30 | Son Güncelleme

İsrail’in, bir SpaceX Falcon 9 roketine yüklenerek Ay’a gönderdiği uzay aracı iniş yaparken çöktü.İsrail’in, bir SpaceX Falcon 9 roketine yüklenerek Ay’a gönderdiği uzay aracı iniş yaparken çöktü.

İsrail’in Ay’a yolculuğu başarısızlıkla noktaladı

İsrail’in, bir SpaceX Falcon 9 roketine yüklenerek Ay’a gönderdiği uzay aracı iniş yaparken çöktü.
İsrail’in, bir SpaceX Falcon 9 roketine yüklenerek Ay’a gönderdiği uzay aracı iniş yaparken çöktü. Uzay aracının çökmesiyle ilgili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Sözcüsü Ofir Gendelman, "Ne yazık ki, İsrail uzay aracı ’Birchit’ Ay’a güvenli bir şekilde inmedi. Bununla birlikte, Ay’a uzay aracı göndermek büyük bir başarı ve İsrail bunu yapan yedinci ülke oldu. İsrail uzayda bir süper güçtür" dedi.
Projeye ait sosyal medya hesabında ise "İnanmayı bırakmayın. Çok yaklaştık ama maalesef başarılı bir iniş gerçekleştiremedik” ifadeleri kullanıldı.
100 milyon dolara mal olan uzay aracı, 22 Şubat’ta gönderilmişti.

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