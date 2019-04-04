İsrail'in ayağından vurduğu Gazzeli Meryem, Türkiye'de iyileşiyor

İSTANBUL (AA) - HALİS AKYILDIZ - Gazze'de geçen yıl İsrail askerleri tarafından ayağından vurularak yaralanan 16 yaşındaki Filistinli Meryem Ebu Matar'ın, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla getirildiği İstanbul'da tedavisi sürüyor. Gazze Şeridi'nde düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" sırasında 30 Mart 2018'de, 16 yaşındaki yetim Meryem Ebu Matar, İsrail askerleri tarafından ayağından vurularak yaralanmıştı. Babasını 3 yaşında kaybeden Ebu Matar'ın Gazze'deki ilk tedavisi yetersiz kaldığı için Türkiye'ye sevk edilmişti. Mart 2018'den bu yana tedavisi İstanbul'da süren Ebu Matar, şimdiye kadar yaklaşık 60 ameliyat geçirdi. Anne Nesrin Ebu Matar ise kızı Meryem'i bir an olsun yalnız bırakmayarak, tedavi sürecinde ona büyük destek oluyor. - "İnsanları işgale karşı ilerlemeleri için cesaretlendiriyordum" Meryem Ebu Matar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyük Dönüş Yürüyüşü'ndeki gösterilerde sağ ayağından silahla vurularak yaralandığını anımsattı. Yürüyüş için uzun hazırlıklar yaptıklarını belirten Ebu Matar, "Çok mutluyduk ve o günü bekliyorduk, sayımız da çoktu. Önlerde durarak, insanları işgale karşı ilerlemeleri için cesaretlendiriyordum. Ellerimizde bayraktan başka hiçbir şey olmamasına rağmen onları korkuttuk." dedi.

Ebu Matar, Gazzelilerin zulüm gördüğünü dile getirerek, kuşatmanın her geçen gün arttığını ve Gazze'de durumun kötüye gittiğini ifade etti. Türkiye'ye tedavi için Nisan 2018'de getirildiğini belirten Ebu Matar, doktorunun kendisine, "Bir gün daha gecikseydin ayağını kaybedebilirdin, ayağının durumu kritik." dediğini söyledi. Ebu Matar, Haziran 2018'de yapılan ameliyatın büyük oranda başarıyla tamamlandığını ifade ederek, operasyonun ardından 3 gün yoğun bakımda kaldığını ve yavaş yavaş toparlandığını kaydetti. Sağlığına kavuşmak için yaklaşık 60 ameliyat geçirdiğini anlatan Ebu Matar, "Benim yaşımdaki bir kız için çok. Doktorların ifadesine göre, iyileşmem bir mucize. Gün geçtikçe iyileşiyorum ancak ne zaman tamamen yürüyeceğimi bilemiyorum." diye konuştu. - Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür Meryem Ebu Matar, Türkiye'ye geliş sürecine ilişkin, "Bizimle ve haktan yana durduğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederim. Zalimler çoğaldıkça, bizi ve İslamiyet'i kötüleyenlere karşı hep dik durdu ve korudu." dedi.