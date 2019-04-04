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İsrail'in ayağından vurduğu Gazzeli Meryem, Türkiye'de iyileşiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 11:13 | Son Güncelleme

Gazze Şeridi'nde düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" sırasında geçen yıl İsrail askerlerince ayağından vurularak yaralanan ve İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından İstanbul'a getirilen 16 yaşındaki Filistinli Meryem Ebu Matar'ın tedavisi sürüyor - Meryem Ebu Matar: - "Sağlığıma kavuşmak için yaklaşık 60 ameliyat geçirdim. Benim yaşımdaki bir kız için çok. Doktorların ifadesine göre, iyileşmem bir mucize. Gün geçtikçe iyileşiyorum ancak ne zaman tamamen yürüyeceğimi bilemiyorum" - Annesi Nesrin Ebu Matar: - "Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve kızımın tedavisine destek olan herkese teşekkür ediyorum. Çok şükür kızım ayaklarının üstünde duruyor"

İSTANBUL (AA) - HALİS AKYILDIZ - Gazze'de geçen yıl İsrail askerleri tarafından ayağından vurularak yaralanan 16 yaşındaki Filistinli Meryem Ebu Matar'ın, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla getirildiği İstanbul'da tedavisi sürüyor.

Gazze Şeridi'nde düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" sırasında 30 Mart 2018'de, 16 yaşındaki yetim Meryem Ebu Matar, İsrail askerleri tarafından ayağından vurularak yaralanmıştı.

Babasını 3 yaşında kaybeden Ebu Matar'ın Gazze'deki ilk tedavisi yetersiz kaldığı için Türkiye'ye sevk edilmişti. Mart 2018'den bu yana tedavisi İstanbul'da süren Ebu Matar, şimdiye kadar yaklaşık 60 ameliyat geçirdi.

Anne Nesrin Ebu Matar ise kızı Meryem'i bir an olsun yalnız bırakmayarak, tedavi sürecinde ona büyük destek oluyor.

- "İnsanları işgale karşı ilerlemeleri için cesaretlendiriyordum"

Meryem Ebu Matar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyük Dönüş Yürüyüşü'ndeki gösterilerde sağ ayağından silahla vurularak yaralandığını anımsattı.

Yürüyüş için uzun hazırlıklar yaptıklarını belirten Ebu Matar, "Çok mutluyduk ve o günü bekliyorduk, sayımız da çoktu. Önlerde durarak, insanları işgale karşı ilerlemeleri için cesaretlendiriyordum. Ellerimizde bayraktan başka hiçbir şey olmamasına rağmen onları korkuttuk." dedi.

Ebu Matar, Gazzelilerin zulüm gördüğünü dile getirerek, kuşatmanın her geçen gün arttığını ve Gazze'de durumun kötüye gittiğini ifade etti.

Türkiye'ye tedavi için Nisan 2018'de getirildiğini belirten Ebu Matar, doktorunun kendisine, "Bir gün daha gecikseydin ayağını kaybedebilirdin, ayağının durumu kritik." dediğini söyledi.

Ebu Matar, Haziran 2018'de yapılan ameliyatın büyük oranda başarıyla tamamlandığını ifade ederek, operasyonun ardından 3 gün yoğun bakımda kaldığını ve yavaş yavaş toparlandığını kaydetti.

Sağlığına kavuşmak için yaklaşık 60 ameliyat geçirdiğini anlatan Ebu Matar, "Benim yaşımdaki bir kız için çok. Doktorların ifadesine göre, iyileşmem bir mucize. Gün geçtikçe iyileşiyorum ancak ne zaman tamamen yürüyeceğimi bilemiyorum." diye konuştu.

- Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Meryem Ebu Matar, Türkiye'ye geliş sürecine ilişkin, "Bizimle ve haktan yana durduğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederim. Zalimler çoğaldıkça, bizi ve İslamiyet'i kötüleyenlere karşı hep dik durdu ve korudu." dedi.

Gazzelilerin yaşadığı sıkıntılara da değinen Ebu Matar, "Elimizdeki bütün masumiyeti ve çocukluğu aldılar. Çocuklar karşılarında ne anne ne de baba görüyor. İnsanlar hayatını yaşıyor, ancak Gazze'de durum böyle değil. Hiçbir yere gidemiyoruz, sadece sokakta biraz dolaşıp eve dönüyoruz. İnsanlar ya ölüyor ya da benim gibi yaralanıyor." diye konuştu.

Hayat hikayesini yazdığını söyleyen Ebu Matar, dizüstü bilgisayarı olmadığı için zorlandığını, yardımseverlerden bu konuda destek beklediğini ifade etti.

Meryem'in annesi Nesrin Ebu Matar da, Mescid-i Aksa'da buluşana kadar Büyük Dönüş Yürüyüşü'nü sürdüreceklerini vurgulayarak, "Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve kızımın tedavisine destek olan herkese teşekkür ediyorum. Çok şükür kızım ayaklarının üstünde duruyor." dedi.

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"Büyük Dönüş" yürüyüşü Gazze Şeridi İHH İnsani Yardım Vakfı Meryem Ebu-Matar tedavi

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