KUDÜS (AA) - İsrail Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, Umman'da düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Konferansı'nda, İsrail, Ürdün ve Körfez ülkelerini birbirine bağlayacak "Barış Demir Yolu Projesi"ni tanıttı.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (Makan) haberine göre, başkent Maskat'taki konferansta konuşan Katz, "Bu mantıklı bir proje; ideolojik ve siyasi ihtilafların ötesinde." ifadesini kullandı.
Donald Trump liderliğindeki ABD yönetiminin bu projeyi desteklediğini söyleyen Katz, projenin "İsrail'in, Avrupa ile karadan kurulacak bir köprü, Ürdün'ün de bölgesel bir ürün nakliye merkezi olması" gibi iki temel düşünceye dayandığını kaydetti.
Bakan Katz, projenin bölgede daha ucuz ve daha hızlı ek bir ticari yol oluşturacağını, Ürdün, Filistin, İsrail ve Körfez ülkelerine, uzun vadede de Irak ekonomisine katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 27 Ekim'de, ülkesinin diplomatik ilişkilere sahip olmadığı Umman'a resmi bir ziyaret gerçekleştirerek Sultan Kabus bin Said ile görüşmüştü.
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