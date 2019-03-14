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İsrail’in başkenti Tel Aviv'e roket atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 23:19 | Son Güncelleme

Gazze Şeridi'nden İsrail'in başkenti Tel Aviv'e iki roket atıldı - Roketlerden biri İsrail hava savunma sistemi tarafından imha edilirken diğeri ise Tel Aviv yakınındaki boş bir araziye düştü

KUDÜS (AA) - Gazze Şeridi'nden İsrail'in başkenti Tel Aviv'e iki adet roket atıldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den Tel Aviv'e iki roket atılması üzerine kentteki alarmların devreye girdiği belirtildi.

Ordu açıklamasında olaya ilişkin daha fazla bilgi verilmezken, İsrail basınında yer alan haberlerde söz konusu roketlerden birinin hava savunma sistemi "Demir Kubbe" tarafından havada imha edildiği, diğerinin ise Tel Aviv yakınındaki boş bir araziye düştüğü ifade edildi.

- Netanyahu güvenlik kurmaylarını acil toplantıya çağırdı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ilerleyen saatlerde Tel Aviv'deki Genelkurmay Başkanlığı binasında güvenlik yetkilileriyle acil bir toplantı yapacağı kaydedildi.

İsrail basını roketlerin Filistin İslami Cihad Hareketi tarafından atıldığını iddia ederken, Filistinli direniş örgütlerinden ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Filistin Gazze Şeridi israil roket Tel Aviv

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