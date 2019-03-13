HABER

İsrail'in Batı Şeria'da şehit ettiği Filistinli genç toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 15:13 | Son Güncelleme

İsrail'in Batı Şeria'da şehit ettiği Filistinli genç toprağa verildi

SELFİT (AA) - İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da dün şehit ettiği Muhammed Cemil Abdulfettah Şahin isimli Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı.

Selfit kentinde İsrail askerleri tarafından şehit edilen 23 yaşındaki Şahin için düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.

Büyük Selfit Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Şahin'in naaşı kent mezarlığına defnedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Selfit'te çıkan olaylarda Muhammed Cemil Abdulfettah Şahin isimli 23 yaşındaki Filistinli gencin İsrail askerlerince şehit edildiği belirtilmişti.

Bizim için bakması bile zor ama onlar böyle görünmekten çok mutlu Bizim için bakması bile zor ama onlar böyle görünmekten çok mutlu
Boeing 737 MAX tipi uçaklar İstanbul Havalimanı’ndaBoeing 737 MAX tipi uçaklar İstanbul Havalimanı’nda
Günün her saati uykusuz hissediyorsanız bunları deneyinGünün her saati uykusuz hissediyorsanız bunları deneyin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria israil Selfit

En Çok Okunan Haberler

Özhaseki'den ilk açıklama: Türkiye'yi terk ederim!

Özhaseki'den ilk açıklama: Türkiye'yi terk ederim!

Bakan duyurdu! 6 Nisan'da resmen başlıyor

Bakan duyurdu! 6 Nisan'da resmen başlıyor

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

Ünlü profesör hayatını kaybetti!

Ünlü profesör hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

THY'den Boeing 737 Max kararı

THY'den Boeing 737 Max kararı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Boeing 737 MAX tipi uçaklar İstanbul Havalimanı’nda

Boeing 737 MAX tipi uçaklar İstanbul Havalimanı’nda

19 yıl önce Türkiye'nin konuştuğu villa satışa çıkarıldı!

19 yıl önce Türkiye'nin konuştuğu villa satışa çıkarıldı!

Günün her saati uykusuz hissediyorsanız bu öneriler tam size göre!

Günün her saati uykusuz hissediyorsanız bunları deneyin

Amasya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Düşen kaya parçası 2 işçiyi ağır yaraladı

Düşen kaya parçası 2 işçiyi ağır yaraladı

İstanbul Haliç'te tekne battı!

Haliç'te tekne battı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.