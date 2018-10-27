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İsrail'in Batı Şeria'da şehit ettiği Filistinli toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 16:08 | Son Güncelleme

İsrail'in Batı Şeria'da şehit ettiği Filistinli toprağa verildi

RAMALLAH (AA) - İsrail askerlerinin dün Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesinde şehit olan Filistinli son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail güçlerinin Ramallah kentine bağlı Mezraa el-Garbiyye beldesinde İsrail'in Filistinlilere ait arazilere el koymasını protesto edenlere müdahalesinde şehit olan Osman Ahmed Ledadive (33) için düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.

Ramallah'taki İstişari Hastanesi'nden Mezraa el-Garbiyye beldesine götürülen Ledadive'nin naaşı, cenaze namazının ardından defnedildi.

Filistinli 4 çocuk babası şehidin eşinin de hamile olduğu öğrenildi.

İsrail güçlerinin Mezraa el-Garbiyye beldesinde İsrail'in Filistinlilere ait arazilere el koymasını protesto için gösteri düzenleyenlere gerçek mermiyle müdahalesinde Osman Ahmed Ledadive şehit olmuş, 8 Filistinli yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Filistin israil Osman Ahmed Ledadeve

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