İsrail'in Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim faaliyetleri 2018'de arttı

KUDÜS (AA) – İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da sürdürdüğü Yahudi yerleşim faaliyetleri 2018'de yüzde 21 arttı.

İsrail Merkezi İstatistik Dairesi tarafından yayımlanan raporda, İsrail'in 2018 yılında işgal altındaki Batı Şeria'da sürdürdüğü Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerinin 2017'ye kıyasla yüzde 21 oranında artış gösterdiği belirtildi.

Uluslararası kuruluşlar da ABD Başkanı Donald Trump'ın 2017'nin sonunda Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının ardından İsrail'in Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim faaliyetlerinin arttığına dikkati çekmişti.

Trump başkanlığındaki ABD yönetimi, önceki yönetimlerin aksine İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü Yahudi yerleşim birimi faaliyetlerine karşı çıkmıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazartesi yaptığı açıklamada işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan yasa dışı Ariel Yahudi yerleşim birimine 840 ek konut inşasına başlanacağını duyurmuştu.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuş ve bütün çabalara rağmen yeniden başlatılamamıştı.

İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria'da yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 600 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

