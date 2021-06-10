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İsrail'in Batı Şeria'ya Düzenlediği Operasyonda 3 Kişi Hayatını Kaybetti

10.06.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail özel kuvvetleri Batı Şeria’da bir İslami Cihad militanı ve iki Filistinli güvenlik görevlisini öldürdü. Militanlar ve İsrailli güvenlik güçleri arasında silahlı çatışma yaşandığı belirtiliyor

İsrail'in Batı Şeria'ya Düzenlediği Operasyonda 3 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail özel kuvvetleri Batı Şeria’da bir İslami Cihad militanı ve iki Filistinli güvenlik görevlisini öldürdü. Militanlar ve İsrailli güvenlik güçleri arasında silahlı çatışma yaşandığı belirtiliyor.

İsrail güvenlik kaynakları, Filistin’in Cenin şehrine daha önce İsrail askerlerine saldırdığı tespit edilen silahlı kişileri yakalamak için özel kuvvetlerin gittiğini açıkladı.

Başlayan silahlı çatışmada, iki Filistinli güvenlik görevlisinin de bir yanlış anlaşılma nedeniyle öldürülmüş olabilecekleri belirtiliyor.

Cenin Vali Vekili Cemal Ebu El-Rub, gizli bir operasyonla bölgeye giren İsrail güçlerinin İslami Cihad üyesi olduğu iddia edilen bir kişiyi öldürdüğünü bir başka kişiyi de yaraladığını açıkladı.

Ölen Filistinli güvenlik yetkililerinin İstihbarat Merkezi Binası önündeki araçta nöbette olan görevliler olduğu ve olay anında İsrail güçlerine ateşle karşılık verdikleri belirtildi.

İsrail yönetiminden henüz olaya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Filistin Lideri Mahmud Abbas’ın Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yaptığı açıklamada, İsrail’in operasyonunun tansiyonu yükseltmek adına son derece tehlikeli olduğunu söyledi.

Son olarak İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışma ve operasyonlarda çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

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