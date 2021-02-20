İsrail'in esir takası için Suriye'ye koronavirüs aşısı temin ettiği iddia edildi

Guardian gazetesinin bir kaynağa ve yerel basına dayandırdığı haberine göre İsrail ve Suriye arasında yaşanan esir takası, İsrail'in Suriye'ye koronavirüs aşısı sağlaması sayesinde gerçekleştirildi.

Bu hafta Rusya aracılığıyla iki ülke arasında esir takası gerçekleşmişti.

Guardian'a konuşan ve adını vermeyen kaynak, ne kadar aşı sağlandığı ya da İsrail'in kendi kaynaklarından mı aşıyı verdiğine yönelik bir bilgi vermedi.

İsralli gazeteci Barak Ravid, Twitter'dan yaptığı ve yabancı kaynaklarına dayandırdığı açıklamasında, İsrail'in Rusya'ya 1,2 milyon dolar vererek anlaşma kapsamında Suriye'ye Sputnik V aşısının temin edilmesiğini sağladığını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu cuma günü yaptığı açıklamada Suriye sınırını geçen bir kadının ülkeye geri dönmekte olduğunu açıklamıştı.

Suriye devlet medyası ise aşı iddialarını reddetti.

İsrail dokuz milyonluk nüfusu için yeterli miktarda aşı temin etmişti; nüfusunun yarısı en azından tek bir doz aşıyı aldı.

Suriye'de ise henüz aşılama başlamadı.