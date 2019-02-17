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İsrail'in eski Askeri İstihbarat Başkanı, Sisi ile anılarını tazeledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 04:22 | Son Güncelleme

İsrail'in eski Askeri İstihbarat Başkanı, Sisi ile anılarını tazeledi

KUDÜS (AA) - İsrail'in eski Askeri İstihbarat Başkanı Amos Yadlin, Almanya'da görüştüğü Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile istihbarat başkanlıkları sırasındaki anılarını tazelediklerini belirtti.

Yadlin, Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'da bulunan Sisi ile bir araya geldi.

Twitter hesabından burada Sisi ile çektirdiği fotoğrafı paylaşan Yadlin, "Sisi ile bir araya gelerek, istihbarattaki anıları tazeledik." ifadesini kullandı. Yadlin ayrıca Sisi'yi, Mısır ile İsrail arasındaki stratejik ilişkilerin geliştirilmesi üzerine yaptığı etkileyici konuşmadan ötürü kutladığını belirtti.

Amos Yadlin 2006-2010 yıllarında Sisi de 2010-2012 yıllarında ülkelerinde Askeri İstihbarat Başkanı olarak görev yapmıştı.

Mısır tarafından görüşmeye ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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israil mısır

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