İsrail'in evlerini yıktığı Filistinliler, mağaraları mesken tuttu

Söz konusu sivillerden Filistinli Muhammed Hasan (50), AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinden miras kalan topraklara döndüğünü ifade etti.

- "Burada doğduk, burada kalacağız"

Yaşamlarını çok kısıtlı şartlar altında sürdüren Filistinliler, bu toprakların atalarından kendilerine miras kaldığını ve İsrail'in işgalci faaliyetleri karşısında mücadeleye devam edeceklerini belirtiyor.

Su ihtiyaçlarını yağmur sularının toplandığı bir kuyudan karşılayan köy sakinleri, geçimlerini küçük ve büyük baş hayvan terbiyesi yaparak sağlamaya çalışıyor.

Köyde toplam nüfusları 100'e yakın 19 Filistinli aile kalıyor. Su ve elektrik şebekesinin olmadığı, yol ya da okulun bulunmadığı bölge, birçok temel ihtiyaç malzemesinden yoksun durumda.

Mağarada, 7 kişilik ailesiyle zorlu koşullarda barınan Hasan, "İşgalci İsrail makamları, Filistinlileri evlerinden çıkarma ve bölgeyi Yahudi yerleşim birimleri için kullanma gayesiyle baskılarına devam ediyor." dedi.

"Burada doğduk. Burada kalacağız. İsrail, Yahudi yerleşimcilerin işgal çalışmalarını kolaylaştırmak için bizi topraklarımızdan kovmaya uğraşıyor." diyen Hasan, İsrail işgalinden önce de ailesine ait olan bu toprakların, atalarından miras kaldığını vurguladı.

İsrail'in yıkımlarından önce depo ya da oda olarak kullandıkları mağaraları, şimdi ev olarak kullandıklarını söyleyen Hasan, "İsrail makamları, toprak üstünde ne varsa yıkabilir ancak dağları yıkamaz." değerlendirmesini yaptı.

- "15 kişilik bir aile bir mağarada nasıl yaşar?"

Köy sakinlerinden Numan Hamamede (53) ise yaklaşık 150 metrekarelik mağarada, 15 nüfuslu ailesiyle kalıyor.

İsrail'in yıkım faaliyetlerinin rastgele gerçekleştiğini kaydeden Hamamede, bölgedeki mağaraların sığınakları haline geldiğini söyledi.

Hamamede, "Elimizde, İsrail'in Batı Şeria'yı işgal ettiği 1967 senesinden önce de bu toprakların bize ait olduğunu gösteren resmi evraklar bulunuyor." dedi.