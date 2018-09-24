İsrail'in Filistinli kadın mahkumları gözetleme girişimine tepki

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplar, İsrail'in Filistinli kadın tutukluların çıktığı hapishane avlusunda kamera kaydı almaya başlamasına tepki olarak, Filistinli tutuklularla dayanışma gösterisi düzenledi.

Hamas ve İslami Cihad Hareketleri ile Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) tarafından yapılan çağrıların ardından Gazze'de düzenlenen gösteride, "Esirlerimiz sizinleyiz", "Taleplerini alana kadar esirlere desteğiz" gibi İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek ifadeleri yer alan pankartlar taşındı.

- Kadınların gözetlenmesi şerefe karşı işlenmiş suç

AA muhabirine konuşan İslami Cihad Hareketi yetkililerinden Ahmed el-Mudellel, İsrail hapishanelerindeki kadın ve erkek Filistinlilere yönelik, idari tutuklama ve farklı şekillerde sistematik suç işlendiğini söyledi.

İsrail'in kadın tutukluları kamera ile gözetleyerek yeni bir insan hakları ihlaline daha imza attığını, bunun şerefe karşı işlenmiş bir suç olduğunu belirten Mudellel, Filistinli tutuklulara desteklerini sürdüreceklerini vurguladı.