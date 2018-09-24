İsrail'in Filistinli kadın mahkumları gözetleme girişimine tepki

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplar, İsrail'in Filistinli kadın tutukluların çıktığı hapishane avlusunda kamera kaydı almaya başlamasına tepki olarak, Filistinli tutuklularla dayanışma gösterisi düzenledi.
Hamas ve İslami Cihad Hareketleri ile Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) tarafından yapılan çağrıların ardından Gazze'de düzenlenen gösteride, "Esirlerimiz sizinleyiz", "Taleplerini alana kadar esirlere desteğiz" gibi İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek ifadeleri yer alan pankartlar taşındı.
- Kadınların gözetlenmesi şerefe karşı işlenmiş suç
AA muhabirine konuşan İslami Cihad Hareketi yetkililerinden Ahmed el-Mudellel, İsrail hapishanelerindeki kadın ve erkek Filistinlilere yönelik, idari tutuklama ve farklı şekillerde sistematik suç işlendiğini söyledi.
İsrail'in kadın tutukluları kamera ile gözetleyerek yeni bir insan hakları ihlaline daha imza attığını, bunun şerefe karşı işlenmiş bir suç olduğunu belirten Mudellel, Filistinli tutuklulara desteklerini sürdüreceklerini vurguladı.
Hamas'a bağlı Esirler Enformasyon Merkezi Müdürü Nahid el-Fahuri, eylemde yaptığı konuşmada, "Bugün İsrail hapishanelerinde tutulan kadın ve erkek esirlerimize destek olmak için toplandık." diyerek tutukluların İsrail hapishane idaresinin baskı ve yasaklamalarından ciddi şekilde mağdur olduklarını belirtti.
İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik son insan hakları ihlallerinden birinin Hasharon Cezaevinde kadınlar bölümünün avlusunda kamera kaydı yapılması olduğunu söyleyen Fahuri, bunun kadınların özel hayatlarının ihlali anlamına geldiğini ve tepki olarak 20 gündür avluya çıkmadıklarını ifade etti.
Fahuri, uluslararası insan hakları kuruluşlarını İsrail hapishanelerinde olanlar konusunda sorumluluğunu üstlenmeye çağırdı.
Filistinli kadın tutuklular daha önce İsrail'le anlaşarak kameraların üzeri kumaş parçasıyla örtülerek görüntü alınmasını engellemişti. İsrail cezaevi yönetimi ise 5 Eylül'de tekrar görüntü almaya başlamıştı. Bu uygulamaya tepki olarak kadın mahkumlar avluya çıkmayı reddediyor.
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