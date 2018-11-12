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İsrail’in Gazze Operasyonunda 8 Ölü

12.11.2018 18:13 | Son Güncelleme

Gazze’de İsrail özel kuvvetlerinin düzenlediği operasyonda biri İsrail askeri sekiz kişi hayatını kaybetti. Operasyonun ardından Pazartesi günü bölgede ise sessizlik var

İsrail’in Gazze Operasyonunda 8 Ölü

Gazze’de İsrail özel kuvvetlerinin düzenlediği operasyonda biri İsrail askeri sekiz kişi hayatını kaybetti. Operasyonun ardından Pazartesi günü bölgede ise sessizlik var.

İsrail ordusu operasyonun nedeninin teröristleri öldürmek ya da alıkoymak olmadığını, yalnızca İsrail güvenliğini güçlendirmek olduğunu söyledi.

İsrail, bir İsrailli askerinin öldüğünü, diğerininse çatışmalarda yaralandığını kaydetti.

Filistinli yetkililerse yedi kişinin öldüğünü bunlardan birinin Hamas’ın Nur Baraka isimli yerel komutanlarından biri olduğunu bildirdi.

İsrail’in operasyonuna misilleme olarak Pazar günü gece saatlerinde Gazze’den İsrail topraklarına 17 roket fırlatıldı. Bu roketler ölüme ya da yaralanmaya neden olmadı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, çatışmaların ardından Paris seyahatini kısa keserek ülkesine döndü.

Çatışmalar öncesinde Netanyahu, Katar’ın Gazze’ye 15 milyon dolarlık yardım aktarmasına izin vermişti.

Netanyahu, ülkesindeki eleştiriler üzerinde “Güvenlik yetkilileriyle işbirliği içinde güneyde yaşayan toplulukların güvenliğini sağlamak ve insani bir krizi önlemek için elimden geleni yapıyorum. Bence sorumlu ve akıllı davranıyoruz” diye konuşmuştu.

Doha’nın bu yardımıyla Gazze’de Eylül 2013’ten bu yana ödenemeyen memur maaşlarının ödenmesi bekleniyor.

Yardımın karşılığında Hamas, İsrail sınırındaki protestoları kontrol etmek konusunda söz vermişti. İsrail Hamas’ı protesto gösterilerinin arasına karışan teröristlerin İsrail’e sızmasını sağlamakla suçluyor.

Netanyahu’nun siyasetteki en büyük rakibi aşırı sağcı Naftali Bennett ise Katar’dan yardım kabul etmenin suçlulara “koruma parası” vermek anlamına geldiğini söyleyerek Netanyahu’yu eleştiriyor.

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