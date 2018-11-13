İsrail'in Gazze saldırıları Ramallah'ta protesto edildi

İsrail'in dün akşamdan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli şehit olmuş, 25 Filistinli yaralanmıştı. Gazze'deki Filistinli grupların attığı roketler nedeniyle de İsrail tarafında 1 kişi ölmüştü.

Gösteriye katılan Hamas yetkililerinden Hasan Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin yönetiminden, Gazze'ye yönelik yaptırımlarını kaldırmasını ve Gazze halkını desteklemek için tüm alanlarda harekete geçmesini istedi.

İsrail aleyhine sloganlar atan göstericiler, Arap dünyası ve uluslararası topluma İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.

Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplanan çok sayıda Filistinli, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları protesto etti.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerginliğin fitilini ateşleyen olay pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızması oldu.

Gazze'nin 3 kilometre kadar içlerine giren İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit oldu ve 1 İsrail askeri öldürüldü.

Olaydan bir gün sonra Hamas ve İslami Cihad'ın da aralarında bulunduğu Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında 1 İsrail askeri ağır yaralandı. Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef alındığı bu saldırıyı, pazar günü şehit olan üyelerinin intikamına almak için düzenlediklerini açıkladı.

Bu olayın ardından İsrail, Gazze'ye hava saldırısı başlatırken Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık verdi.



