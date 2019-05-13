İsrail'in Gazze saldırılarında evi yıkılanlara kira yardımı yapılacak

Gazze'deki Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda evleri tamamen yıkılanlara 6 aylık kira yardımı yapılacağını açıkladı.

Bayındırlık ve İskan Bakan Yardımcısı Naci Serhan, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in son saldırılarında evleri tamamen yıkılanlara önümüzdeki günlerde Sosyal Kalkınma Bakanlığı ile koordinasyonlu şekilde kira bedellerinin ödeneceğini belirtti.

Serhan, İsrail saldırılarına hedef olan bölgelerde ekiplerin hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

İsrail'in 4-5 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, ikisi hamile 3 kadın ile 2 bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada İsrail saldırılarında 100'den fazla apartman dairesinin yıkıldığını, 700'ünün ise hasar gördüğünü belirtmişti..

Filistinli direniş gruplarının Gazze'den İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle de 1'i Filistin asıllı 4 İsrailli ölmüştü.

Mısır ile Birleşmiş Milletler ara buluculuğunda, 6 Mayıs'ta Filistinli direniş grupları ile İsrail arasında ateşkes sağlanmıştı.

