HABER

İsrail'in Gazze saldırılarında Filistinli bir bebek şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 19:59 | Son Güncelleme

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bölgeye düzenlediği saldırılarda 14 aylık kız bebeğin şehit olduğunu duyurdu

KUDÜS (AA) - İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir kız bebeğin şehit olduğu bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırılarda Saba Mahmud Ebu Arar adlı 14 aylık bir bebeğin şehit olduğu belirtildi.

Bebeğin hamile olan annesi ile bir kardeşinin de aralarında bulunduğu 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Ebu Arar ile birlikte İsrail'in bugün Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısı 2'ye, yaralananların sayısı da 12'ye yükseldi.

İsrail ordusu ise bugünkü hava saldırılarında Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad'a ait 70'e yakın hedefin vurulduğunu açıkladı.

Gazze'den İsrail tarafına atılan roketlerin sayısının 200'ü aştığı, bu roketlerin büyük bölümünün İsrail'e ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından imha edildiği belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre, İsrail kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde yarın bir araya gelecek.

- Gazze'de gerginlik tırmanıyor

Gazze Şeridi'nden dün açıldığı söylenen keskin nişancı ateşi sonucu sınırda 2 İsrail askeri yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 2 Filistinli şehit olmuş, 2 Filistinli yaralanmıştı.

Ayrıca dün Gazze Şeridi sınırında 30 Mart'tan bu yana düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüşü Yürüyüşü" gösterilerine katılan 2 Filistinli, İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit edilmişti.

Artan gerginlik nedeniyle İsrail ordusu, bu sabah İsrail'in Gazze sınırına yakın bölgelerdeki bazı yolları trafiğe kapatmış, sahillere girişler yasaklanmıştı.

Sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nden çok sayıda roket İsrail tarafında atılmış, buna karşı İsrail Gazze'de iki noktaya hava saldırısı düzenlerken, orduya ait tanklar da Gazze'deki bazı hedefleri vurmuştu.

Sabahki saldırılarda bir Filistinli şehit olmuş, 7 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail ordusu, atılan roketleri gerekçe göstererek öğleden sonra da Gazze Şeridi'ne yönelik geniş çaplı hava saldırıları başlamıştı.

Öte yandan, Gazze'den atılan bir roketin İsrail'in güneyindeki Kiryat Gat kentine düştüğü, 50 yaşlarında bir kadının vücuduna şarapnel parçası isabet etmesi nedeniyle ağır yaralandığı kaydedilmişti.

Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı
Hulusi Akar açıkladı! Teröre ağır darbeHulusi Akar açıkladı! Teröre ağır darbe
Ters lalelere jandarma korumasıTers lalelere jandarma koruması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze Şeridi israil

En Çok Okunan Haberler

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Gözlerden kaçmadı

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Gözlerden kaçmadı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş seçim mesajları

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş seçim mesajları

Son dakika: İstanbul Halk Ekmek ramazan pidesini 1 liradan satacak

Son dakika: İstanbul Halk Ekmek ramazan pidesini 1 liradan satacak

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hulusi Akar açıkladı: 28 terörist etkisiz hale getirildi

Hulusi Akar açıkladı! Teröre ağır darbe

Kahreden haber! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Meteoroloji'den önemli uyarı! Yarına dikkat

Meteoroloji'den önemli uyarı! Yarına dikkat

TIR'dan saçılan dev borular caddeyi savaş alanına çevirdi

TIR'dan saçılan dev borular caddeyi savaş alanına çevirdi

Zap Suyu taştı, yollar su altında kaldı

Zap Suyu taştı, yollar su altında kaldı

İzmir'de büyük yangın!

İzmir'de büyük yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.