İsrail'in Gazze saldırılarında Filistinli bir bebek şehit oldu

KUDÜS (AA) - İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir kız bebeğin şehit olduğu bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırılarda Saba Mahmud Ebu Arar adlı 14 aylık bir bebeğin şehit olduğu belirtildi.

Bebeğin hamile olan annesi ile bir kardeşinin de aralarında bulunduğu 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Ebu Arar ile birlikte İsrail'in bugün Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısı 2'ye, yaralananların sayısı da 12'ye yükseldi.

İsrail ordusu ise bugünkü hava saldırılarında Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad'a ait 70'e yakın hedefin vurulduğunu açıkladı.

Gazze'den İsrail tarafına atılan roketlerin sayısının 200'ü aştığı, bu roketlerin büyük bölümünün İsrail'e ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından imha edildiği belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre, İsrail kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde yarın bir araya gelecek.