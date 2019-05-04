İsrail'in Gazze saldırılarında hamile bir kadın şehit oldu

KUDÜS (AA) - İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hamile bir kadın şehit oldu.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze’nin doğusunda düzenlediği bombardımanda başından yaralanan Saliha Ahmed Ebu Arar isimli hamile bir kadının şehit olduğu belirtildi.
Bakanlık, daha önce İsrail'in Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırılarda Saba Mahmud Ebu Arar adlı 14 aylık bir bebeğin şehit olduğunu açıklamıştı. Bebeğin hamile olan annesi Saliha Ahmed Ebu Arar ile bir kardeşinin de aralarında bulunduğu 5 kişinin yaralandığı ifade edilmişti.
Ebu Arar'ın da hayatını yitirmesiyle İsrail'in bugün Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısı 3'e yükselmiş oldu.
- Gazze'de gerginlik tırmanıyor
Gazze Şeridi'nden dün açıldığı söylenen keskin nişancı ateşi sonucu sınırda 2 İsrail askeri yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 2 Filistinli şehit olmuş, 2 Filistinli yaralanmıştı.
Ayrıca dün Gazze Şeridi sınırında 30 Mart'tan bu yana düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüşü Yürüyüşü" gösterilerine katılan 2 Filistinli, İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit edilmişti.
Artan gerginlik nedeniyle İsrail ordusu, bu sabah İsrail'in Gazze sınırına yakın bölgelerdeki bazı yolları trafiğe kapatmış, sahillere girişler yasaklanmıştı.
Sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nden çok sayıda roket İsrail tarafında atılmıştı. Buna karşı İsrail Gazze'de iki noktaya hava saldırısı düzenlemişti. İsrail ordusuna ait tanklar da Gazze'deki bazı hedefleri vurmuştu. Sabahtan bu yana düzenlenen saldırılarda 2 Filistinli şehit olmuş, 12 Filistinli yaralanmıştı.
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