İsrail'in Gazze saldırılarında hamile bir kadın şehit oldu

KUDÜS (AA) - İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hamile bir kadın şehit oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze’nin doğusunda düzenlediği bombardımanda başından yaralanan Saliha Ahmed Ebu Arar isimli hamile bir kadının şehit olduğu belirtildi.

Bakanlık, daha önce İsrail'in Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırılarda Saba Mahmud Ebu Arar adlı 14 aylık bir bebeğin şehit olduğunu açıklamıştı. Bebeğin hamile olan annesi Saliha Ahmed Ebu Arar ile bir kardeşinin de aralarında bulunduğu 5 kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Ebu Arar'ın da hayatını yitirmesiyle İsrail'in bugün Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısı 3'e yükselmiş oldu.

- Gazze'de gerginlik tırmanıyor

Gazze Şeridi'nden dün açıldığı söylenen keskin nişancı ateşi sonucu sınırda 2 İsrail askeri yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 2 Filistinli şehit olmuş, 2 Filistinli yaralanmıştı.