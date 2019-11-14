HABER

İsrail'in Gazze saldırılarında ölü sayısı 32'ye yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 05:08 | Son Güncelleme

İsrail'in Gazze saldırılarında ölü sayısı 32'ye yükseldi

GAZZE (AA) - İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 32'ye yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde gece geç saatlerde düzenlenen saldırılarda 6 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, saldırılarda 12 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Ölenlerin kimliklerine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, önceki günden bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 32, yaralıların ise 100'e yükseldiği ifade edildi.

İsrail ordusu önceki gün Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu’l Ata hayatını kaybetmişti.

Bu saldırının ardından bölgedeki gerginlik artmıştı.

Şaşırtan görüntü! Bu kareler Türkiye'de çekildi Şaşırtan görüntü! Bu kareler Türkiye'de çekildi
İtalya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 kişi öldüİtalya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 kişi öldü
Trump: S-400'ler çok ciddi bir sorunTrump: S-400'ler çok ciddi bir sorun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazze israil

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye hareket etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye hareket etti

Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Bolivya'da Morales'i istifaya çağıran general görevden alındı

Morales'i istifaya çağıran generale büyük şok!

Kırıkkale’de cam yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

Kırıkkale’de cam yüklü TIR devrildi!

İzmir’de öldürülen 4 kişinin cenazesi adli tıpta

İzmir’de öldürülen 4 kişinin cenazesi adli tıpta

Bilecik'te polisten kaçan 3 şüpheli İnegöl'de yakalandı

Bilecik'te polisten kaçan 3 şüpheli İnegöl'de yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.