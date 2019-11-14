İsrail'in Gazze saldırılarında ölü sayısı 34'e yükseldi

KUDÜS (AA) - İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 34'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salı günü başlayan ve bu sabah 05.00'te varılan ateşkesle sona eren İsrail saldırılarında yaşamını yitiren 2 kişinin daha cenazesine ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, ölenlerin kimliklerine ilişkin bilgi verilmezken, İsrail'in saldırıları nedeniyle salıdan bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 34'e çıktığı ifade edildi.

Yaşamını yitiren Filistinlilerden 6'sının çocuk, 3'ünün kadın olduğu dile getirildi.

İsrail saldırıları nedeniyle aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 110 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

- Gazze'de sükûnet hakim

Yaklaşık 2 gün süren ve bu sabah ateşkesle son bulan gerginliğin ardından Gazze Şeridi'nde sakinlik hakim oldu.

İsrail ordusu da ateşkesin ardından Gazze'den birkaç roket atıldığını, ancak yerel saatle 07.30'dan bu yana ateşkesi bozacak herhangi bir saldırı olmadığını bildirdi.