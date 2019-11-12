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İsrail'in Gazze saldırılarında ölü sayısı 4'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 16:59 | Son Güncelleme

İsrail'in Gazze saldırılarında ölü sayısı 4'e yükseldi

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırısında Filistinli Zeki Muhammed Adnan Ganame'nin (25) hayatını kaybettiği belirtildi.

- Gerginlik tırmanıyor

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata'nın bulunduğu bir eve saldırı düzenlendiğini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi hayatını kaybetmişti.

Ayrıca Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırısında Muhammed Atiyye Hamude'nin (20) öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Ebu'l Ata'nın ölümünün ardından, başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesine Gazze'den roket atılmıştı.

Atılan roketler nedeniyle Tel Aviv'in yanı sıra İsrail'in güneyindeki birçok bölgede okullar tatil edilmişti.

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