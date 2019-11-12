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İsrail'in Gazze saldırılarında ölü sayısı 5'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 18:38 | Son Güncelleme

İsrail'in Gazze saldırılarında ölü sayısı 5'e yükseldi

KUDÜS (AA) – İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırısında yaralanan 26 yaşındaki Filistinli İbrahim Dabus'un hayatını kaybettiği belirtildi.

Bakanlık ayrıca, saldırılarda yaralananların sayısını da 18 olarak açıkladı.

- Gerginlik tırmanıyor

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu’l Ata hayatını kaybetmişti.

Ayrıca Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırısında Muhammed Atiyye Hammude (20) ile Zeki Muhammed Adnan Ganame'nin (25) yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Ebu'l Ata'nın ölümünün ardından, başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesine Gazze'den roket atılmıştı.

Atılan roketler nedeniyle Tel Aviv'in yanı sıra İsrail'in güneyindeki birçok bölgede okullar tatil edilmişti.

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Filistin Filistin İslami Cihad Hareketi israil İsrail ablukası altındaki Gazze

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