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İsrail'in Gazze saldırısında şehit sayısı 6'ya yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 13:27 | Son Güncelleme

İsrail'in Gazze saldırısında şehit sayısı 6'ya yükseldi

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dün akşamdan bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olan Filistinli sayısı 6'ya yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin doğusuna düzenlediği saldırıda 20 yaşındaki Mus'ab Havs'ın şehit olduğunu, 2 Filistinlinin ise yaralandığını belirtti.

Bununla birlikte İsrail ordusunun dün geceden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit olan Filistinli sayısı 6'ya yükseldi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise yaptığı yazılı açıklamada, İsrail savaş uçakları ve helikopterlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sınırı geçmek isteyen bazı şüphelilerin bulunduğu bölgeyi hedef aldığını aktardı.

- İsrail'in Gazze'ye saldırısı

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nde gerginliğin fitili ateşleyen olay pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze’ye sızması oldu. Gazze’nin 3 kilometre kadar içerisine sızan İsrail askerlerinin Hamas’a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit oldu, 1 İsrail askeri öldürüldü.

Olaydan bir gün sonra Hamas ve İslami Cihad'ın da aralarında bulunduğu Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında 1 İsrail askeri ağır yaralandı. Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef alındığı bu saldırıyı pazar günü şehit olan üyelerinin intikamını almak için düzenlediklerini açıkladı.

Bu olayın ardından İsrail, Gazze'ye hava saldırısı başlatırken Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık verdi.

Daha önce yapılan açıklamada İsrail ordusunun dün geceden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 5 Filistinlinin şehit olduğu, 20 Filistinlinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı ise yazılı açıklamasında, 1 kişinin öldüğü, 2'si ağır olmak üzere 50'den fazla kişinin yaralandığı bilgisini paylaşmıştı.

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