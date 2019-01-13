"İsrail'in Gazzeli göstericileri öldürmek için hedef aldığına ilişkin delillerimiz var"

Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında düzenlenen barışçıl eylemlerin organizatörleri, İsrail'in eylemcileri, öldürmek ve yaralamak için kasıtlı olarak hedef aldığına ilişkin delillerinin olduğunu belirtti.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerini organize eden heyete bağlı Hukuk Komitesi yetkilisi Salah Abdulati, Gazze kentinde düzenlediği basın toplantısında, "İsrail'in, Gazze sınırı yakınındaki barışçıl göstericileri, öldürmek ve yaralamak için kasıtlı olarak hedef aldığına dair heyetin elinde onlarca kesin delil var." dedi.

İsrail güçlerinin, barışçıl eylem hakkını kullanan sivilleri, gazetecileri ve insani çalışmalarda bulunanları hedef almayı sürdürmesinin, "uluslararası kanunları ihlal" anlamı taşıdığını ifade eden Abdulati, Birleşmiş Milletler (BM) ile Avrupa Birliği'ne (AB) Gazze'deki Filistinli siviller ve eylemcilere uluslararası bir koruma sağlamak için ahlaki ve hukuki sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerine katılanlara yönelik işlenen suçlar dolayısıyla İsrailli yöneticilerin hesap vermesini sağlamak için çaba sarf edilmesi gerektiğini kaydeden Abdulati, Filistin yönetiminden de İsrail'in işlediği suç dosyalarını Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) taşımasını istedi.