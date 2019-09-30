İsrail'in Gazze'nin etrafına ördüğü duvarın ayrıntıları ortaya çıktı

KUDÜS (AA) - İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin etrafına ördüğü 60 kilometrelik beton duvarın yapısına dair ayrıntılar ortaya çıktı.

İsrail Kanal12 televizyonunun haberine göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin çevresine ördüğü 60 kilometrelik duvarın yapımında bin 400 yabancı işçi gece gündüz çalışıyor.

Haberde, beton plakalar halinde yerin altından ve üstünden örülen duvarın 2 yıl önce çalışmalarına başlandığı hatırlatılarak, şu ana kadar 43 kilometre duvar inşa edildiği, bunun da projenin yüzde 70'ine tekabül ettiği belirtildi.

"Akıllı Beton Duvar" denilen yapım aşamasındaki duvarın elektrik sistemleriyle donatıldığı ifade edilen haberde, yerden yüksekliği 6 metre olan duvarın, diğer tarafında neler bulunduğuna dair işaret ve bilgiler verebilen teknolojiyle güçlendirildiği kaydedildi.

Duvarın inşasına başlandığı tarihten bu yana 17 tünelin keşfedildiği belirtilen haberde, duvarın tamamlanmasıyla Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarına geçişin tamamen imkansız hale geleceği vurgulandı.

- Ülkedeki en büyük ve karmaşık projelerden birisi