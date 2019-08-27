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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 2 Filistinli şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 23:40 | Son Güncelleme

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 2 Filistinli şehit oldu

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda 2 Filistinli şehit oldu, 1 kişi ağır yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'nin batısına düzenlediği saldırıda 2 Filistinli şehit oldu, 1'i ağır yaralandı.

Açıklamada saldırıya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Gazze'deki Ed-Dahduh kavşağı yakınlarında bir patlamanın meydana geldiği, ilgili birimlerin olayı takip ettiği belirtildi.

Görgü tanıkları da Gazze'nin batısındaki Tel el-Hava bölgesinde bir patlamanın meydana geldiğini kaydetti.

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Gazze israil saldırı şehit

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