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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 5'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 00:39 | Son Güncelleme

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, bölgeye düzenlenen İsrail saldırılarında şehit olan Filistinlilerin sayısı 5'e çıktı

KUDÜS (AA) - İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik dün sabah saatlerinden bu yana devam eden saldırılarında şehit olan Filistinlilerin sayısı 5'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda 25 yaşındaki Halid Muhammed Ebu Kalik şehit oldu.

Kalik'in şehit olmasıyla İsrail'in dün Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit olan Filistinli sayısı 5'e çıktı. Saldırılarda 40 Filistinli yaralandı.

İsrail'in dünkü saldırılarında 14 aylık Saba Mahmud Ebu Arar ve onun hamile annesi Saliha Ahmed Ebu Arar ile karnındaki bebeğinin yanı sıra 22 yaşındaki İmad Muhammed Nesir şehit olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze Şeridi israil

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