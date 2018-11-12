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İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında 2 Filistinli şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 19:42 | Son Güncelleme

İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında 2 Filistinli şehit oldu

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir grup Filistinliyi hedef aldığı hava saldırısında 2 Filistinli şehit oldu, 3 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu 2 Filistinlinin şehit olduğunu, 3 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralıların durumuna ilişkin bilgi vermeyen Kudra, şehitlerin isimlerinin Muhammed Zekeriya et-Tetri (27), Muhammed Zuhdi Avde (22) olduğunu ifade etti.

İsrail ordusu, Gazze'den İsrail tarafına atılan roketlerden birinin bir otobüse isabet etmesinin ardından bölgeye hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Gazze'den atılan roketlerden dolayı 5 kişinin yaralandığını, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu açıklamıştı.

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