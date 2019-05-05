İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 Filistinli daha şehit oldu

KUDÜS (AA) - İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan roketleri gerekçe göstererek bölgeye başlattığı saldırılarda 2 Filistinli daha şehit oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin doğusuna düzenlediği saldırıda Bilal Muhammed El-Benna ve Abdullah Ebu el-Ata'nın şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in son hava saldırılarıyla dünden bu yana Gazze Şeridi'nde şehit düşen Filistinli sayısının 9'a, yaralı sayısının 80'e yükseldiği ifade edildi.

Şehitler arasında 14 aylık bir kız bebek ile bu bebeğin hamile annesi de yer alıyor.

Öte yandan İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ederken, Filistinli gruplar da İsrail tarafına roket atmayı sürdürüyor.

Yerel basındaki haberlere göre, Gazze'den atılan roketin İsrail'in güney sınırındaki Aşkelon kentinde bir fabrikaya düşmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Gazze sınırına yakın bölgelere roket atışlarının sürdüğünü, buna karşılık olarak Gazze'nin kuzeyinde bir Filistinlinin hedef alındığı kaydedildi.