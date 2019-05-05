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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 Filistinli daha şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 14:36 | Son Güncelleme

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğusuna düzenlediği saldırıda 2 Filistinlinin hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 9'a yükseldi

KUDÜS (AA) - İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan roketleri gerekçe göstererek bölgeye başlattığı saldırılarda 2 Filistinli daha şehit oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin doğusuna düzenlediği saldırıda Bilal Muhammed El-Benna ve Abdullah Ebu el-Ata'nın şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in son hava saldırılarıyla dünden bu yana Gazze Şeridi'nde şehit düşen Filistinli sayısının 9'a, yaralı sayısının 80'e yükseldiği ifade edildi.

Şehitler arasında 14 aylık bir kız bebek ile bu bebeğin hamile annesi de yer alıyor.

Öte yandan İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ederken, Filistinli gruplar da İsrail tarafına roket atmayı sürdürüyor.

Yerel basındaki haberlere göre, Gazze'den atılan roketin İsrail'in güney sınırındaki Aşkelon kentinde bir fabrikaya düşmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Gazze sınırına yakın bölgelere roket atışlarının sürdüğünü, buna karşılık olarak Gazze'nin kuzeyinde bir Filistinlinin hedef alındığı kaydedildi.

- İsrail-Gazze arasında gerginlik tırmanıyor

Gazze Şeridi'nde cuma günü "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında keskin nişancı ateşiyle 2 İsrail askerinin yaralanmasının ardından şiddet tırmanmıştı. İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze'den roket atışları gerçekleştirilmişti.

Bu gelişmelerin ardından İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek dün savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, dünden bu yana Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad'a ait 220'den fazla hedefin vurduğunu, Gazze'den de İsrail tarafına 430'dan fazla roket atıldığını açıklamıştı. Atılan roketler nedeniyle de 1 İsrailli ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda içinde Anadolu Ajansının (AA) ofisinin de bulunduğu bina yıkılmıştı.

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