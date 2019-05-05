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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında biri çocuk 3 Filistinli daha şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 22:12 | Son Güncelleme

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı dünden bu yana devam eden İsrail saldırılarında şehit olan Filistinlilerin sayısının 23'e yükseldiğini bildirdi

GAZZE (AA) - İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda biri çocuk 3 Filistinli daha şehit oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 12 yaşındaki Abdurrahman Atiyye Ebu el-Cidyan'ın ve Abdurrahim Mustafa Taha Medhun'un şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Refah kentine yönelik saldırılarda yaralanan Hani Hamdan Ebu Şar'ın (37) da şehit olduğu aktarıldı.

İsrail'in dünden bu yana süren saldırılarında şehit olan Filistinlilerin sayısı 23'e, yaralıların sayısı 154'e yükseldi.

Öte yandan Filistinli grupların Gazze'den İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle 1'i Filistin asıllı olmak üzere 3 kişi ölmüştü.

- İsrail-Gazze arasındaki gerginlik

Gazze Şeridi'nde cuma günü keskin nişancı ateşiyle 2 İsrail askerinin yaralanmasının ardından bölgede şiddet tırmanmıştı. İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze'den roket atışları gerçekleştirilmişti.

Bu gelişmelerin ardından İsrail ordusu, dün abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek, savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda içinde Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu bina vurulmuştu.

Yardımeli Derneği de dün akşam İsrail'in, Gazze'de bürolarının bulunduğu binayı bombaladığını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze israil saldırı

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