İsrail'in Gazze'ye saldırılarında biri çocuk 3 Filistinli daha şehit oldu

GAZZE (AA) - İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda biri çocuk 3 Filistinli daha şehit oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 12 yaşındaki Abdurrahman Atiyye Ebu el-Cidyan'ın ve Abdurrahim Mustafa Taha Medhun'un şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Refah kentine yönelik saldırılarda yaralanan Hani Hamdan Ebu Şar'ın (37) da şehit olduğu aktarıldı.

İsrail'in dünden bu yana süren saldırılarında şehit olan Filistinlilerin sayısı 23'e, yaralıların sayısı 154'e yükseldi.

Öte yandan Filistinli grupların Gazze'den İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle 1'i Filistin asıllı olmak üzere 3 kişi ölmüştü.

- İsrail-Gazze arasındaki gerginlik

Gazze Şeridi'nde cuma günü keskin nişancı ateşiyle 2 İsrail askerinin yaralanmasının ardından bölgede şiddet tırmanmıştı. İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze'den roket atışları gerçekleştirilmişti.