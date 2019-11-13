HABER

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölü sayısı 26'ya yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 23:16 | Son Güncelleme

İsrail ordusu, Gazze'deki İslami Cihad hedeflerine yönelik yeni saldırılara başladıklarını duyurdu

GAZZE (AA) - İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne iki gündür düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 26'ya çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine akşam saatlerinde düzenlenen saldırılarda 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ölenlerin kimliklerine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, dünden bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 26'ya yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, yaşamını yitirenlerden 3'ünün çocuk olduğu, saldırılarda 30'u çocuk, 13'ü kadın 85 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

- İsrail: Yeni saldırılara başladık

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'deki İslami Cihad hedeflerine yönelik yeni saldırılara başlandığı dile getirildi.

Açıklamada ayrıca dünden bu yana Gazze'den İsrail tarafına 360'dan fazla roket fırlatıldığı, bunların büyük bölümünün hava savunma sistemlerince imha edildiği bilgisine yer verildi.

İsrail ordusu dün Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu’l Ata hayatını kaybetmişti.

Bu saldırının ardından bölgedeki gerginlik artmıştı.

Tam 2 bin 200 yıllık! Stratonikeia Antik Kenti'nde şaşırtan keşif Tam 2 bin 200 yıllık! Stratonikeia Antik Kenti'nde şaşırtan keşif
Şanlıurfa'da şiddetli patlamalar (1)Şanlıurfa'da şiddetli patlamalar (1)
Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda patlamaŞanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda patlama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze Şeridi israil saldırı

En Çok Okunan Haberler

CHP'li Altay'dan Erdoğan'a: Bu gece milletin başını öne eğdirecek bir işin parçası olma

CHP'li Altay'dan Erdoğan'a: Bu gece milletin başını öne eğdirecek bir işin parçası olma

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Uzman çavuş dehşet saçmıştı! Korkunç cinayette 'aldatma' şüphesi

Uzman çavuş dehşet saçmıştı! Korkunç cinayette 'aldatma' şüphesi

Teröristten Diyarbakır annelerine mektup!

Teröristten Diyarbakır annelerine mektup!

Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!

Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!

Kritik zirve sona erdi

Kritik zirve sona erdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda patlama

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda patlama

13 Kasım 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

İşte Sayısal Loto'da kazandıran numaralar

13 Kasım 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları!

Şans Topu'nda kazandıran numaralar

İngiltere'de sel bölgesine geç giden Başbakan Johnson'a tepki

Boris Johnson'a tepki! 'Burada ne işiniz var?'

Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı

Eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.