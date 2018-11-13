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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 14:43 | Son Güncelleme

Konya'da Anadolu Gençlik Derneği öncülüğünde öğle namazı çıkışında bir araya gelen vatandaşlar, Gazze'ye yönelik hava saldırısı düzenleyen İsrail'i protesto etti

Konya'da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) organizasyonunda bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırısını kınadı.

AGD Konya Şubesi öncülüğünde tarihi Şerafettin Camisi önünde öğle namazı sonrası toplanan çok sayıda kişi, Gazze'ye yönelik hava saldırısı başlatan İsrail aleyhine sloganlar attı.

AGD Konya Şube Başkanı Mehmet Parlak, yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarının yaraları sarılmadan, ikinci İsrail saldırılarının geldiğini söyledi.

İsrail'in, işgal ettiği topraklarda var olduğu müddetçe dünyaya barış gelmeyeceğini ifade eden Parlak, "Siyonist İsrail, kendi mutlulukları için dünyayı ateşe vermekten kaçınmayan bir zihniyetin eseridir. İsrail'i işgal ettiği Filistin topraklarından çıkarmak tüm Müslümanların görevidir. Biz İsrail'i sadece Müslümanlar için tehdit olarak görmüyoruz. İsrail bütün insanlık için tehdittir." ifadelerine yer verildi.

Basın açıklamasının ardından İsrail saldırısında şehit edilen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Konya'da yaşayan Suriyeliler de katıldı.

Namaz sonrası İsrail saldırılarında ölenler için dua edildi. Cami önünde toplanan grup, sloganlar atarak İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

İsrail ordusu dün Gazze'den açılan ateş sonucu sınırın diğer tarafında bir otobüsün isabet aldığını duyurmuştu. Kısa süre sonra İsrail uçakları, Gazze'ye hava saldırısı başlatmış, Gazze'den de çok sayıda roket sınıra yakın Yahudi yerleşim birimlerinin olduğu bölgelere fırlatılmıştı.

Ordu, dün akşamdan bu yana Gazze'den İsrail tarafına 300 roket atıldığını, bunlardan yaklaşık 100'ünü hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirdiğini, Gazze'de ise 150 hedefi vurduklarını açıklamıştı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli şehit olmuş, 20'si yaralanmıştı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı ise yazılı açıklamasında, 1 kişinin öldüğü, 2'si ağır olmak üzere 50'den fazla kişinin yaralandığı bilgisini paylaşmıştı.

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