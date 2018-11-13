HABER

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.11.2018 15:57 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: - "Parti olarak bu saldırganlığı en güçlü şekilde kınıyoruz" - "Dünyanın, iki devletli çözüm dışındaki herhangi bir çözüm alternatifinin söz konusu olmayacağına yönelik İsrail'e güçlü mesaj vermesi gerekiyor" - "Taraflar dediğiniz şey savaş uçaklarıyla masum ve korunmasız insanlara saldıran İsrail tarafı. Dolayısıyla 'Taraflara itidal çağrısı yapıyoruz demek, aslında zımnen bu saldırganlık karşısında 'Kınamaktan öte bir şey yapmayacağız' anlamına geliyor"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları

ENES KAPLAN - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını parti olarak en güçlü şekilde kınadıklarını bildirdi.

Çelik, AA muhabirine, İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail saldırganlığının yeni bir örneğiyle karşı karşıya olunduğunu söyleyen Çelik, İsrail'e bağlı bazı kuvvetlerin bir Filistinli lideri öldürmek üzere Gazze topraklarına girdiğini ve çatışma çıktığını anımsattı.

Tansiyonu yükselten, Gazze'yi bombalayan ve insanları öldüren tarafın İsrail olduğuna işaret eden Çelik, "Dün geceden beri Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Avrupa Birliği 'Tansiyonu düşürün' diye taraflara çağrı yapıyor. Fakat bu taraflara çağrı yapma meselesi, hakikaten bir oyuna dönmeye başladı. Taraflar dediğiniz şey savaş uçaklarıyla masum ve korunmasız insanlara saldıran İsrail tarafı. Tipik İsrail saldırganlığıyla, İsrail hükümetinin saldırganlığıyla oradaki masum insanları eşdeğer gören bir yaklaşım. Dolayısıyla 'Taraflara itidal çağrısı yapıyoruz' demek aslında zımnen bu saldırganlık karşısında 'Kınamaktan öte bir şey yapmayacağız' anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Trump yönetiminin büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararı cesaret veriyor"

Dünyanın artık bu dili kullanmaktan vazgeçmesi gerektiğine vurgu yapan Çelik, "Burada suçlamada eşit olarak değerlendirilecek taraflar yok, burada saldırgan taraf İsrail tarafı, saldırıya uğrayan taraf da Filistin tarafı. İki de bir 'Taraflara itidal çağrısı yapıyoruz' demek aslında İsrail saldırganlığını zımnen cesaretlendirmek anlamına geliyor." diye konuştu.

Karşı karşıya kalınan tabloya bakıldığında şehit ve yaralıların bulunduğunu belirten Çelik, "Bu saldırganlığın artık bu kadar cesaretlendirilmesine, Trump yönetiminin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı daha büyük bir cesaret veriyor, bu saldırganlığa hatta teşvik anlamına geliyor." dedi.

Bazı ülkelerin de benzer girişimlerde bulunduğunu dile getiren Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu durumun vahim sonuçlara neden olacağını ve bunun iki devletli çözümün sabote edilmesi anlamına geldiğini açık ve net bir şekilde söylediğini hatırlattı.

Büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararının ardından iki devletli çözüm konusunun, Amerikan yönetimince çok fazla dile getirilmemeye başlandığına dikkati çeken Çelik, "Dünyanın geri kalanı buna tepki verse de İslam İşbirliği Teşkilatı olarak Türkiye bunun bayraktarlığını yaptı, Avrupa Birliği destek verdi, Papa dahil olmak üzere pek çok kimse Kudüs'ün statüsünün bozulmaması konusunda hassasiyet gösterdi. Ama netice itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin, Trump yönetiminin İsrail yönetimini bu şekilde bu hukuksuzluğa teşvik etmesinin arkasından bunun geleceği belliydi." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'i iki devletli çözüm dışındaki çözümler konusunda cesaretlendirmemek gerektiğine işaret eden Çelik, "Dünyanın, iki devletli çözüm dışındaki herhangi bir çözüm alternatifinin söz konusu olmayacağına dönük İsrail'e güçlü mesaj vermesi gerekiyor." dedi.

Kudüs'ün statüsünün değiştirilmesine dönük her adıma karşı güçlü tepki verilmesinin lüzumuna dikkati çeken Çelik, bunun kınamanın ötesine geçerek somut eylem olması gerektiğine vurgu yaptı.

- "Zalimle mazlumu eşitleyen dil terk edilmeli"

Çelik, "İsrail saldırganlığı karşısında artık 'Taraflara itidal tavsiye ediyoruz' gibisinden saldıranla saldırılanı, zalimle mazlumu eşitleyen bu dilin terk edilmesi gerekiyor. Bu uluslararası bir dil olarak çok fazla kullanılıyor ama esasında uluslararası hukukun temel ilkelerine, temel ahlaki ilkelere aykırı." diye konuştu.

Kudüs'ün statüsünün değiştirilmesine karşı adımlar atılmasıyla birlikte işgal altındaki topraklarda yeni yerleşim yerleri kurulmasına karşı da somut eylemler ortaya konulması gerektiğinin altını çizen Çelik, şunları kaydetti:

"Bunun Birleşmiş Milletler, İslam dünyası ve Avrupa Birliği düzeyinde yapılması gerekiyor. Bu konuda da Trump yönetimine gereken mesajın verilmesi gerekiyor. Mesele sadece İsrail hükümetinin saldırganlığı değil aynı zamanda onları teşvik eden ve onu koruyanlara da bu yöndeki mesajın güçlü bir şekilde verilmesi gerekiyor.

Biz AK Parti olarak bu saldırganlığı bir kere daha en güçlü şekilde kınıyoruz, şehitlere rahmet diliyoruz. Mazlum Gazzeli kardeşlerimizin orada saldırıya uğrayan, yaralanan bütün kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu bir kere daha buradan, AK Parti Genel Merkezi'nden, Ankara'dan kendilerine iletiyoruz."

PARTNEREvleneceğiniz kişide bulunacak özelliklerEvleneceğiniz kişide bulunacak özellikler
Pervin Buldan ve 3 HDP'li milletvekili hakkında fezlekePervin Buldan ve 3 HDP'li milletvekili hakkında fezleke
İYİ Partili Çıray'ın ağabeyi, AK Parti'den İzmir aday adayıİYİ Partili Çıray'ın ağabeyi, AK Parti'den İzmir aday adayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AA muhabirine açıklama AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İsrail'in Gazze'ye saldırıları

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şancı isyan etti: Üçüncü çocuk olmuyor çünkü...

Ebru Şancı isyan etti: Üçüncü çocuk olmuyor çünkü...

Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı! 'Görevden alın'

Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı! 'Görevden alın'

Şeyma Subaşı'dan 'Sadece yatakta iyi olduğun için bugünlere geldin' diyen takipçisine yanıt!

Şeyma Subaşı'dan 'Sadece yatakta iyi olduğun için bugünlere geldin' diyen takipçisine yanıt!

Gece yarısı karısını uyandırıp akılalmaz bir istekte bulundu! Yapmayınca da...

Gece yarısı karısını uyandırıp akılalmaz bir istekte bulundu! Yapmayınca da...

İmam yerel seçimde aday olacağını cami vaaz kürsüsünde duyurdu! Sosyal medya ayağa kalktı...

İmam yerel seçimde aday olacağını cami vaaz kürsüsünde duyurdu! Sosyal medya ayağa kalktı...

Erdoğan'dan tartışma yaratan uçağın içinden ilk fotoğraf! Genişliği dikkat çekti

Erdoğan'dan tartışma yaratan uçağın içinden ilk fotoğraf! Genişliği dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener'den gündemi sallayan iddia: AK Parti ile HDP...

Meral Akşener'den gündemi sallayan iddia: AK Parti ile HDP...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Erdoğan'a sunulan yerel seçim anket sonucundan çıkan 4 isim!

Erdoğan'a sunulan yerel seçim anket sonucundan çıkan 4 isim!

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pervin Buldan ve 3 HDP'li milletvekili hakkında fezleke

Pervin Buldan ve 3 HDP'li milletvekili hakkında fezleke

İYİ Partili Aytun Çıray'ın ağabeyi Haldun Çıray AK Parti'den adaylığını koydu!

İYİ Partili Aytun Çıray'ın ağabeyi Haldun Çıray AK Parti'den adaylığını koydu!

Türkiye'den İsrail'e sert tepki!

Türkiye'den İsrail'e sert tepki!

AK Parti'de hangi belediye başkanları aday gösterilmeyecek? İşte o isimler

AK Parti'de hangi belediye başkanları aday gösterilmeyecek? İşte o isimler

AK Parti'de hangi belediye başkanları aday gösterilmeyecek İşte o isimler

AK Parti'de hangi belediye başkanları aday gösterilmeyecek İşte o isimler

AK Parti'de deprem! Görevden alındı

AK Parti'de deprem! Görevden alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.