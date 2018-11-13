İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları İzmir'de protesto edildi

İZMİR (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İzmir Şube Başkanlığı üyeleri, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etti.

Konak Yalı Camisi önünde toplanan AGD üyesi grup, İsrail saldırısında şehit edilen Filistinliler için akşam namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kıldı.

Daha sonra grup üyeleri, İsrail aleyhinde slogan attı.

AGD İzmir Şube Başkanı Fatih Yılmaz, yaptığı konuşmada, İsrail saldırılarının yaraları sarılmadan ikinci İsrail saldırılarının geldiğini söyledi.

İsrail'in, işgal ettiği topraklarda var olduğu müddetçe dünyaya barış gelmeyeceğini ifade eden Yılmaz, "Siyonist İsrail, kendi mutlulukları için dünyayı ateşe vermekten kaçınmayan bir zihniyetin eseridir. İsrail'i işgal ettiği Filistin topraklarından çıkarmak tüm Müslümanların görevidir. Biz İsrail'i sadece Müslümanlar için tehdit olarak görmüyoruz. İsrail bütün insanlık için tehdittir." diye konuştu.

Açıklamanın ardından İsrail saldırılarında ölenler için dua edildi.

