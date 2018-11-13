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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Mersin'de protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 21:42 | Son Güncelleme

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Mersin'de protesto edildi

MERSİN (AA) - Mersin'de Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve İHH İnsani Yardım Vakfı üyesi bir grup, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etti.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde toplanan grup, yatsı namazının ardından İsrail saldırısında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

AGD Mersin Şube Başkanı Abdullah Akmaz, yaptığı basın açıklamasında, İsrail'e tepki göstererek, "Karşımızda meskenleri, mabetleri, okulları ve sağlık merkezlerini vurmaktan imtina etmeyen bir zihniyet var. Kendisinden başkasına hayat hakkı tanımayan, başkalarının kutsalına tahammül edemeyen bir zihniyet var. Tüm Müslümanların ve tüm insanlığın siyonist projeye karşı kenetlenmesi gerekir." ifadesini kullandı.

Akmaz, Filistin halkının yalnız bırakılmaması çağrısında bulundu.

Açıklamanın ardından grup dağıldı.

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