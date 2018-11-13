İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına Antalya'da protesto

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Antalya Şube Başkanlığı üyeleri, İsrail’in Gazze'ye yaptığı saldırıları protesto etti.

Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi'nde toplanan gruptakiler, ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına konuşan Şube Başkanı Ahmet Muhammet Pişirici, Müslümanların yaşadığı zulümlerin son bulmasını temenni etti.

İsrail'in sadece Müslümanlar için değil bütün insanlık için tehdit olduğunu söyleyen Pişirici, İsrail'in kendi çıkarları için dünyayı ateşe vermekten kaçınmadığını belirtti.

Pişirici, "Karşımızda, kan dökmekten, kadın ve çocuk öldürmekten haz alan bir zihniyet var. Uluslararası toplumdan, tüm siyasi aktörlerden beklentilerimiz var. İsrail'e karşı her platformda en sert yaptırımlar uygulanmalıdır. İsrail'e karşı yaptırımlar uygulanırken Filistin halkının mağdur olmayacağı tedbirler alınmalıdır. En ufak bir şiddettin karşılığı İsrail'e en kısa sürede ve en uygun şekilde verilmelidir." dedi.

İsrail aleyhine sloganlar atan ve şehitler ile tüm mazlumlar için dua eden gruptakiler, açıklamanın ardından dağıldı.

