İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Hukukçular Birliği, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırısının, milletlerarası hukuka, Birleşmiş Milletler sözleşmesindeki kuvvet kullanma yasağına açıkça aykırı olduğunu bildirdi. Uluslararası Hukukçular Birliğinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, 4 Mayıs'ta Gazze'ye hava saldırısı başlattığı, bu saldırı sırasında, Türkiye'nin resmi haber ajansı olan Anadolu Ajansının bulunduğu binaya da roket atıldığı, binada bulunanların, İsrail'in attığı ilk füzede binayı terk etmeleri nedeniyle ölen kimsenin olmadığı hatırlatıldı. İsrail'in, bu füzeden sonra 4 füze daha attığı, Anadolu Ajansının bulunduğu binanın tamamen yerle bir olduğu anımsatılan açıklamada, bu saldırıdan 1,5 saat sonra, Yardımeli Derneği başta olmak üzere, insani yardım kuruluşlarının hedef alındığı, füze saldırıları sonucunda Gazze'de, sivillerin öldüğü, yaralanmış ve çok sayıda sivil yerleşim yerinin yerle bir edildiği belirtildi. İsrail ordusunun bu saldırısının, milletlerarası hukuka, Birleşmiş Milletler sözleşmesindeki kuvvet kullanma yasağına açıkça aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Ölmeden mutlaka bunları yapın! Türkiye detayına dikkat Ukrayna’da evi yanan Türklerin avukatından açıklama 82 yaşında okuma yazma öğrendi

"İsrail, bu yasağa rağmen, Filistin topraklarını işgal etmiş, işgal ettiği alanları, sürekli genişletme çabası içinde olmuştur. Yüzlerce yıldır bu topraklarda yaşayan Filistin halkının işgale karşı direnişlerine, ağır silahlarla cevap vermişlerdir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in işgal ettiği topakları terk etmesi yönünde defalarca karar verdiği halde, ABD'nin vetosu nedeniyle bu kararlar uygulanamamıştır. İsrail, işgal hareketinin başladığı tarihten bugüne kadar, milyonlarca Filistinliyi yurtlarından sürmüş, yüz binlercesini de şehit etmiştir. Son saldırısı da bundan önceki saldırılarından farklı değildir. İsrail, bu son saldırısında, bir kez daha, insani hiçbir değer ve hiçbir kural tanımadığını göstermiştir." İkinci Dünya Savaşından sonra imzalanan çok sayıda sözleşmenin, kuvvet kullanmayı (savaşı), meşru müdafaa ile sınırladığı, bunu da sıkı şartlara bağladığı ifade edilen açıklamada, her ne surette olursa olsun, hiçbir devletin, sivil yerleşim yerlerini, ibadethaneleri, hastaneleri, eğitim kurumlarını, insani yardım kuruluşlarının binalarını, gazetecilerin, haber ajanslarının binalarını hedef alamayacağı kaydedildi.