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"İsrail'in Golan'daki varlığını meşrulaştıracak tehlikeli süreci başlattılar"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 20:00 | Son Güncelleme

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: - "Golan Tepeleri'nin fiilen, zorbalıkla, 'ben yaptım oldu' diyerek, İsrail'in bu manadaki tezlerini, hedeflerini, fiili varlığını meşrulaştıracak, uluslararası kabul noktasında önünü açacak tehlikeli bir süreci başlattılar"

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Golan Tepeleri'nin fiilen, zorbalıkla, 'ben yaptım oldu' diyerek, İsrail'in bu manadaki tezlerini, hedeflerini, fiili varlığını meşrulaştıracak, uluslararası kabul noktasında önünü açacak tehlikeli bir süreci başlattılar." dedi.

Partisinin Yalova İl Başkanlığını ziyaret eden Uysal, burada düzenlediği basın toplantısında, Yalova Belediye Başkan adayı Rıdvan Acar için destek istedi.

Uysal, kapalı kapılar ardında bir takım siyasi partilerin anlaşmış olabileceğini ancak siyasi partilerin vazifesinin insanımızın önündeki alternatifleri çoğaltmak olduğunu belirterek, "Bizler de Demokrat Parti olarak Türkiye'yi bu iki kutupluluğa mahkum etmemek, Türkiye'nin gerçek gündeminin konuşabilmesi, insanlarımızın beklentilerini, yerel hizmetlerin konuşulabilmesi adına 'Mahkum değilsin Türkiyem, Demokrat Parti var' diyerek mücadeleyi yapıyoruz." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını ilan eden başkanlık kararını imzalamasıyla ilgili soruya da yanıt veren Uysal, "Tabii Orta Doğu'da, Türkiye 'ölümlerden ölüm beğenme' mecburiyetinde kalıyor. Suriye'de bir tarafta Rusya, İran; öbür tarafta ABD'nin başını çektiği İsrail, Suudi Arabistan ve Mısır hattında yeni bir blok oluşuyor. Bu bölgenin huzuru, refahı, istikrarı adına Türkiye’nin ilgi ve etki sahasında olan her meseleyi elbette dikkatle takip etmeli, müdahalelerde bulunmalıdır." ifadesini kullandı.

Uysal, Trump'ı aldığı karar nedeniyle eleştirerek, şunları kaydetti:

"Trump, geleneksel dış politika çerçevesinden uzaklaşmış, bir takım şahsi, öngörülemez tavır ve politikalar geliştiren bir lider figürü olarak iradeyi eline aldığından itibaren olanları gördük. Kudüs'ün başkent ilan edilmesi, bugün de BM'nin kararlarıyla Suriye toprağı olarak kabul edilen Golan Tepeleri'nin fiilen, zorbalıkla, 'ben yaptım oldu' diyerek, İsrail’in bu manadaki tezlerini, hedeflerini, fiili varlığını meşrulaştıracak, uluslararası kabul noktasında önünü açacak tehlikeli bir süreci başlattılar. Kadim dönemlerden itibaren hem semavi dinlerin merkezi hem 'bereketli hilal' olarak ifade ettiğimiz bu coğrafya pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış ama bugün kan ve gözyaşının hakim olduğu bir coğrafya. Burada Türkiye, başta İran, Suudi Arabistan ve Mısır, bölgenin başat Müslüman ülkeleri bu bölgenin istikrarı adına bölgeye en az silahın girmesini temin etmelidir."

Toplantı sonunda Rıdvan Acar, eski başbakanlardan merhum Adnan Menderes'in orijinal rozetini Uysal'a hediye etti.

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Anahtar Kelimeler:
Demokrat Parti Golan Tepeleri Yalova

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