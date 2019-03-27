"İsrail'in Golan'daki varlığını meşrulaştıracak tehlikeli süreci başlattılar"

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Golan Tepeleri'nin fiilen, zorbalıkla, 'ben yaptım oldu' diyerek, İsrail'in bu manadaki tezlerini, hedeflerini, fiili varlığını meşrulaştıracak, uluslararası kabul noktasında önünü açacak tehlikeli bir süreci başlattılar." dedi.

Partisinin Yalova İl Başkanlığını ziyaret eden Uysal, burada düzenlediği basın toplantısında, Yalova Belediye Başkan adayı Rıdvan Acar için destek istedi.

Uysal, kapalı kapılar ardında bir takım siyasi partilerin anlaşmış olabileceğini ancak siyasi partilerin vazifesinin insanımızın önündeki alternatifleri çoğaltmak olduğunu belirterek, "Bizler de Demokrat Parti olarak Türkiye'yi bu iki kutupluluğa mahkum etmemek, Türkiye'nin gerçek gündeminin konuşabilmesi, insanlarımızın beklentilerini, yerel hizmetlerin konuşulabilmesi adına 'Mahkum değilsin Türkiyem, Demokrat Parti var' diyerek mücadeleyi yapıyoruz." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını ilan eden başkanlık kararını imzalamasıyla ilgili soruya da yanıt veren Uysal, "Tabii Orta Doğu'da, Türkiye 'ölümlerden ölüm beğenme' mecburiyetinde kalıyor. Suriye'de bir tarafta Rusya, İran; öbür tarafta ABD'nin başını çektiği İsrail, Suudi Arabistan ve Mısır hattında yeni bir blok oluşuyor. Bu bölgenin huzuru, refahı, istikrarı adına Türkiye’nin ilgi ve etki sahasında olan her meseleyi elbette dikkatle takip etmeli, müdahalelerde bulunmalıdır." ifadesini kullandı.