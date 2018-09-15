İsrail'in gözaltında tuttuğu Fransız aktivist Han el-Ahmer için açlık grevinde

Fransız yazarın aynı zamanda hukuk profesörü olduğunu dile getiren Oltchik, Romano'nun İsrail yönetimi Han el-Ahmer'deki yıkım kararından vazgeçinceye ve bölge halkına imar izni verinceye kadar açlık grevine devam etmekte kararlı olduğunu söylediğini aktardı.

Oltchik, Romano'nun, gözaltında tutulduğu merkezde, İsrail'in Han el-Ahmer'deki yıkım kararını iptal etmesi ve bölge halkına evlerini yapmaları için imar izin vermesi talebiyle açlık grevine başladığını belirtti.

Filistinli ve İsrailli gönüllerinin oluşturduğu "Combatants for Peace - Barış İçin Savaşanlar" adlı sivil toplum kuruluşunun üyelerinden Nahoum Oltchik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Romano'nun İsrail güçleri tarafından Batı Kudüs'teki bir polis gözetim merkezinde tutulduğunu söyledi.

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri tarafından işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Han el-Ahmer bölgesinde Filistinlilere ait evleri yıkma kararına ilişkin protesto yürüyüşüne katıldığı sırada gözaltına alınan Fransız yazar ve aktivist Frank Romano açlık grevine başladı.

Nahoum Oltchik, "Ortadoğu'da Aşk ve Terör" adlı kitabın yazarı da olan ve Amerikan-Fransız çifte vatandaşlığı bulunan Romano'nun Han el-Ahmer halkına destek olmak amacıyla Filistin'e geldiğini sözlerine ekledi.

İsrail güçleri dün Han el-Ahmer'deki yıkım kararlarını protesto etmek için düzenlenen yürüyüşe katılan Frank Romano ve 3 Filistinliyi gözaltına almıştı.

- Yıkım kararıyla gündeme gelen Han el-Ahmer

İsrail Yüksek Mahkemesi, mayıs ayında Han el-Ahmer bölgesinde yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti.

Mahkemenin kararının ardından temmuz ayı başında İsrail polisi eşliğinde bölgeye gelen yıkım ekibi, Filistin'in farklı yerlerinden gönüllüler ve bölge halkının direnişiyle karşılaşmıştı.

Hem uluslararası camiadan gelen tepkiler hem de Filistinlilerin direnişi sebebiyle İsrail güçleri yıkımı gerçekleştirememiş, İsrail mahkemesi de bölge sakinlerinin başvurusu üzerine yıkım kararını askıya almıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi 5 Eylül'de de Han el-Ahmer'deki yıkım kararına yapılan itirazı reddederek, bölgenin 7 gün içinde boşaltılmasına ve yıkımların başlatılmasına hükmetmişti.

