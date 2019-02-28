İsrail'in gözünden vurduğu Gazzeli balıkçı 5 gün sonra ailesine kavuştu

İsrail askerlerinin soğukkanlı bir şekilde kendisini yaralayıp sonra hasta haline aldırış etmeksizin nasıl kahkaha atabildiğini anlayamadığını ifade eden Saidi, doktorlara defalarca ailesiyle görüşmek ve hayatta olduğunu haber vermek istediğini söylediğini, ancak kimsenin bu talebini yerine getirmediğini belirtti.

Ne olduğunu tam anlamadan başına aldığı darbeyle bayılan Saidi, gözlerini açtığında kendisini İsrail'deki bir askeri hastanede buldu. Uyandığında göremeyen daha sonra tek gözünün çıkmış olduğunu anlayan Gazzeli balıkçı, yanındaki iki İsrail askerinin de kendisini rahatsız etmek için konuşup kahkaha attığını söyledi.

İlk kez gözaltına alınmadığını aktaran 31 yaşındaki Saidi, 2017 yılında yine avlanırken İsrail askerleri tarafından kalçasından yaralandığını ve bir yıl üç ay hapiste kaldığını dile getirdi.

- Ekmek teknesini de elinden aldılar

İsrail deniz güçlerinin oğlunun teknesine de el koyduğunu belirten baba Saidi de toplam 26 kişiden oluşan 4 ailenin geçimini o tekneden sağladığını vurguladı.

Saidi, tam donanımlı bir teknenin maliyetinin 11 bin dolar olduğunu kaydetti.

Balıkçılığın Gazze'de nesilden nesile devam ettirilen bir meslek olduğunu söyleyen Filistinli baba, bunun, uzun yıllardır bu mesleği sürdüren ailesinin İsrail tarafından alıkonulan 7'nci teknesi olduğunu ifade etti.

İsrail saldırıları nedeniyle balıkçılığın çok tehlikeli bir meslek haline geldiğine dikkati çeken baba Saidi, uluslararası kuruluşlara oğlunun kaybettiği sağ gözünün yerine protez konulması, zarar gören sol gözü için de tedavi desteği verilmesi çağrısında bulundu.

- Oslo Antlaşması'nda sınır 20 mil

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Antlaşması'na göre, Filistinliler herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nin 20 mil açığına kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip, ancak İsrail yönetimi Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

Gazze'deki Balıkçılar Sendikası verilerine göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

