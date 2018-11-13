İsrail'in güneyinde korku ve panik hakim

KUDÜS (AA) - İsrail'in saldırılarının hedefindeki Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle sınıra yakın bölgelerde bulunan Yahudi yerleşim birimlerinde yaşanan korku ve panik havası dikkat çekiyor.

Atılan roketlerden en fazla etkilenen yerlerin başında İsrail'in güneyindeki Aşkelon Yahudi yerleşim birimi geliyor.

Bölgeye düşen roketlerden bazıları Yahudi yerleşimcilerin evlerine ve iş yerlerine isabet etti.

Bölgede bulunan AA ekipleri, roketler nedeniyle bölgede yaşanan korku ve paniği kayda aldı.

Atılan roketlerden birinin Aşkelon'da bir apartmana isabet etmesinin ardından çok sayıda ambulans ve polis ekibi olay yerine geldi.

Yaşanan paniğin ardından evlerinden çıkan bazı İsraillilerin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızından yapılan yazılı açıklamaya göre, atılan roketler nedeniyle dün akşamdan bu yana Gazze sınırına yakın bölgelerde 2'si ağır 53 İsrailli yaralandı.

İsrail ordusu, hava saldırılarıyla vurduğu abluka altındaki Gazze'den dün akşamdan bu yana İsrail tarafına 300'den fazla roket atıldığını, bu roketlerin 60'ının Demir Kubbe isimli hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurmuş, atılan diğer roketlerin büyük bölümünün boş arazilere düştüğünü açıklamıştı.

