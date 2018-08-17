İsrail'in Hamas ile anlaşmayı kabul ettiği iddiası

Kerm Ebu Salim'in yeniden açılması ve avlanma mesafesinin artırılmasının 6 maddelik anlaşmanın ilk iki şartı olduğunu ileri süren Haaretz gazetesi, isimlerini açıklamadığı 3 İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, anlaşmanın Gazze ile İsrail arasında kapsamlı bir ateşkesi de içerdiğini aktardı.

Haberde, Mısırlı yetkililer ile Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Özel Koordinatörü Nicolay Mladenov'un aracılığıyla yürütülen müzakerelerin sonuç verdiği ve İsrail'in çarşamba günü Gazze Şeridi'ndeki tek ticari sınır kapısı olan Kerm Ebu Salim'i (Kerem Şalom) yeniden açması ve balıkçıların avlanma mesafesini 9 mile çıkarmasıyla aşamalı bir şekilde uygulanmaya başladığı kaydedildi.

Gazetenin iddiasına göre, anlaşmanın 6 maddeden oluştuğu ve süreçte aşamalı olarak uygulamaya konulacağı belirtildi.

Gazete, diğer anlaşma maddelerinin Gazze'ye tıbbi ekipman, insani yardım malzemesinin girişinin sağlanması, Hamas'ın elinde olduğu iddia edilen İsrailli 2 asker ve 2 sivili iade etmesi ile Gazze'nin altyapısının yabancı sermaye ile yeniden inşa edilmesi, hava ve deniz limanının inşa edilmesi konularını içerdiğini kaydetti.

Hava ve deniz limanlarının inşası konusunun diğer maddelerin uygulanması şartlarına bağlı olduğuna vurgu yapılan haberde, Mısır ile BM'nin başka Arap ülkelerinin desteğiyle Hamas ve İsrail arasında bu anlaşmanın sağlanması için büyük bir çaba gösterdiği bilgisine yer verildi.

- İsrailli bakandan açıklama

Gazetenin iddialarına rağmen İsrail Güvenlik Kabinesi Üyesi Devlet Bakanı Tzachi Hanegbi, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze ile anlaşmaya ilişkin basına yansıyan ayrıntılar bildiğim kadarıyla doğru değil ancak dönen tüm mevzuların içeriğine vakıf değilim." ifadesini kullandı.

Tzachi'nin konuya ilişkin açıklaması dışında İsrailli yetkililerden söz konusu iddialara dair herhangi bir açıklama yapılmadı.