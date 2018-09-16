İsrail'in Han Yunus'taki okulu hedef almasına tepki

Filistin'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, İsrail'in cuma akşamı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir okulu hedef almasına tepki gösterdi.

Merkezden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin cuma akşamı Han Yunus kentinin doğusundaki Abbas el-Kebira beldesi yönünde 3 top atışı yaptığı, birinin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) bağlı Ebu Taime İlkokuluna, diğer ikisinin ise açık alana düştüğü belirtildi.

İşgal güçlerinin ayrım yapmaksızın sivil tesisleri hedef alması kınanan açıklamada, saldırının okulda iki sınıfta kısmi hasara yol açtığı, eğitimin sınıflara bakım yapılması için tam gün boyunca kesintiye uğradığı aktarıldı.

Açıklamada, saldırının eğitim sürecinde karışıklığa yol açtığı gibi çocukların davranışları üzerinde de olumsuz etki oluşturduğu vurgulandı.

İsrail ordusunun cuma günü Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, Han Yunus kentindeki UNRWA'ya bağlı Ebu Taime İlkokulu isabet almıştı. Sabahçı-öğlenci modelinin uygulandığı Ebu Taime İlkokulu'nda 2 bin 500 öğrenci eğitim alıyor.

İsrail ordusu cuma günü Gazze sınırında İsrail askerlerine el bombası ve molotofkokteyli atılmasına karşılık olarak Hamas'a ait iki noktaya saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.

El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, 2000 yılından bu yana Gazze'de okulların İsrail ordusunun saldırılarına maruz kaldığı 399 ihlal tespit etti.

