İsrail'in hava saldırılarına kınama

Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) ve Arap Birliği’nden İsrail’i kınayan açıklamalar geldi.Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) ve Arap Birliği'nden İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırıları ve Filistinlilere yönelik müdahalelerini kınayan açıklamalar geldi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail’in Gazze Şeridinde başlattığı ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine yol açan hava saldırıları kınandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " İsrail’in Gazze Şeridinde başlattığı ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine yol açan hava saldırılarını şiddetle telin ediyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi. Açıklamada, "Mukaddes Ramazan ayında Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistin halkını topraklarından sürmeye çalışan ve Mescid-i Aksa'da ibadet etmek isteyen Filistinlilere müdahalede bulunan İsrail, Filistin topraklarında olayların bu raddeye ulaşmasının baş sorumlusudur" ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bölgede gerilimin düşürülmesine ve İsrail'in saldırgan tutumuna son vermesinin sağlanmasına yönelik olarak Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve diğer uluslararası platformlarda atılabilecek adımlara ilişkin olarak İİT Genel Sekreterinin yanı sıra, bölge ülkeleri ve çeşitli Avrupa ülkelerindeki mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi. BM: "Derin endişe" duyuyoruz Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamada artan şiddet olayları nedeniyle "derin endişe" duyulduğu belirtildi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in Sözcüsü Rupert Colville gazetecilere yaptığı açıklamada "Bütün şiddet olaylarını ve şiddet, etnik ayrımcılık ve provakasyonu kışkırtmaları kınıyoruz" dedi. Colville "Haklarını barışçıl bir şekilde tatbik edenlere karşı güç kullanılmamalı" dedi ve eğer kullanılması gerekiyorsa uluslararası standardlarla örtüşecek biçimde kullanılması gerektiğini belirtti. Sözcü BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’in özellikle çocuklara yönelik şiddet nedeniyle çok endişeli olduğunu aktardı ve "Gözaltındaki çocuklar sertbest bırakılmalı" dedi.