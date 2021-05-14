İsrail'in hayat sigortası: Demir Kubbe

Peki sistem nasıl çalışıyor?Filistin ve İsrail arasındaki çatışmaların tırmanmasının ardından sosyal medya, İsrail'in "Iron Dome" (Demir Kubbe) adlı hava savunma sisteminin etkinliğini gösterme amaçlı yüz binlerce videoyla doldu.

Özellikle Tel Aviv'e yönelik roket saldırılarının yoğun olduğu Salıyı Çarşambaya bağlayan geceye ait, sirenlerin ve patlama seslerinin duyulduğu, düzinelerce roketin gece karanlığını aydınlattığı görüntülere sosyal medyada sıkça rastlamak mümkün. Böylece halka tehlikenin o an için bertaraf edildiği mesajı verilirken, "Demir kubbe" hakkında da "İsraillilerin hayat sigortası" denilerek övgülerde bulunuluyor.

"Demir kubbe" nasıl çalışıyor?

İsrail'in 10 yıldır kullandığı hava savunma sistemi "Demir kubbe" saldırıyı, örneğin fırlatılan bir roketi tespit edebilen ve yörüngeleri ile hedeflerini hesaplayabilen bir radar ünitesi ve bir kontrol merkezinden oluşuyor. Sistem ateşleme ya da roket fırlatılmasını saniyeler içinde tespit edip bu durumu bildiriyor.

Böylece örneğin Gazze Şeridi gibi yakın bir menzilden fırlatılan roketten korunabilmek için 15 ila 90 saniyelik bir zaman kazanılmış oluyor.