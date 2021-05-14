İsrail'in Karadan ve Havadan Vurduğu Gazze'de Can Kayıpları Artıyor

İsrail Gazze’ye yönelik operasyonlarına gece boyunca devam etti. Gazze Şeridi, karadan havadan ve denizden bombardıman altına alındı. Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilileri, İsrail operasyonlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 119 kişiye ulaştığını açıkladı. Hayatını kaybedenlerin 31’i çocuk, 19’u de kadın. Saldırılarda en az 830 kişi de yaralandı. Gerginliğin başlangıcından bu yana İsrail tarafında da 8 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden birinin İsrailli bir asker olduğu açıklandı. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ilk anda Gazze’ye kara operasyonu başlatıldığı duyuruldu ancak daha sonra Gazze Şeridi’ne henüz giren askeri birlik olmadığı açıklandı. Kara birlikleri hali hazırda Gazze Şeridi’ne yönelik topçu atışları yapıyor. İsrail’in bombardımanı nedeniyle çok sayıda Filistinlinin evlerini terk ettikleri ve sığınacak yer arayışı içerisinde oldukları belirtiliyor. Çok sayıda kişinin bölgede bulunan Birleşmiş Milletler denetimindeki okul binasına sığındığı ifade ediliyor.

İsrail operasyonlarında silahlı insansız hava araçlarını da kullanıyor. Gazze Şeridi’nde bir caddete yapılan atışta 4 kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin de yaralandığı belirtiliyor. İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarında Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed el-Alul ve foto muhabiri Mustafa Hassuna da yaralandı. İsrail yetkilileri hava operasyonuna 160 civarında uçak ve hava aracının katıldığını ayrıca topçu ateşlerinin sürdüğünü açıkladı. Yetkililer operasyonlarda Hamas’a ait olduğu iddia edilen binalar ve Filistin tarafındaki tünellerin hedef alındığını belirtti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Kadın, çocuk, genç, ihtiyar ayırmadan terör estirmeye devam eden İsrail’in saldırılarında yine @anadoluajansiçalışanlarımız yaralandı. Kameramanımız Muhammed el-Alul ile foto muhabirimiz Mustafa Hassuna’ya acil şifalar diliyorum. Hepimize geçmiş olsun” mesajını paylaştı. İsrail’in operasyonuna Hamas roket saldırılarıyla karşılık verdi. Hamas tarafından yapılan açıklamada gece boyunca İsrail’e 100 civarında füze atıldığı belirtildi. Lübnan’dan da İsrail topraklarına füze atıldığı ancak füzelerin boş araziye düştüğü iddia ediliyor.