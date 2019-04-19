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İsrail'in kısıtlamaları altında Kudüs'te "Kutsal Cuma" töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 20:11 | Son Güncelleme

Hristiyanların Doğu Kudüs'teki "Kutsal Cuma" törenine İsrail'in kısıtlamaları gölge düşürdü

KUDÜS (AA) - Hristiyanların işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki "Kutsal Cuma" töreni, İsrail'in kısıtlamalarının gölgesinde gerçekleştirildi.

Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen binlerce Hristiyan, Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği gün olduğuna inanılan "Kutsal Cuma" merasimine katılmak için Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine geldi.

Çeşitli ülkelerden gelen Hristiyan hacılar, Filistinli Hristiyanlarla beraber taşıdıkları dev haçlarla dualar eşliğinde Eski Şehir'deki "Çile yolunu" yürüdü.

İsrail'in yoğun güvelik önlemleri alması nedeniyle Hristiyanların bir kısmının "Kutsal Cuma" merasimine katılamaması tepkilere neden oldu.

- İsrail, Gazze'deki Hristiyanların Kudüs'e gelmelerine izin vermedi

Bölgedeki Kilise Başkanları Müsteşarı Vedi Ebu Nassar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de yaşayan Hristiyanların Paskalya için Kudüs'e gelmelerine izin vermediğini söyledi.

Ebu Nassar, herhangi bir kısıtlama olmaksızın herkesin kutsal mekanlara ulaşımının garanti edilmesi ve güvenlik tedbirlerinin insan haklarını ihlal etmeyecek şekilde uygulanması gerektiğini vurguladı.

Hazreti İsa'nın Kutsal Cuma'da çarmıha gerildiğine inanan Hristiyanlar, sonraki günü de Kutsal Cumartesi olarak adlandırarak Hazreti İsa'nın Kıyamet Kilisesi’ne defnedildiğine inanıyor.

Hristiyanlar pazar günü başlayacak Paskalya Bayramı öncesi bugünü de dualar ve çeşitli dini ayinlerle kutluyor.

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israil Kudüs Kutsal Cuma

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