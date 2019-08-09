"İsrail’in koalisyondaki varlığını toprak bütünlüğümüze apaçık tehdit olarak görüyoruz"

Böyle bir adımın Basra Körfezi’nde istikrarsızlığa ve krize yol açacağını ve İran’ın "caydırıcılık politikasıyla bu tehdide karşı her türlü karşılığı verme hakkını saklı tuttuğunu" hatırlatan Musevi, "Böyle bir adımın fiiliyata geçmesi durumunda ülkeyi savunmakta tereddüt etmeyeceğiz. Böyle bir eylemin tüm sonuçlarından ABD ve İsrail sorumlu olacaktır." uyarısında bulundu.

Açıklamada, oluşturulacak koalisyonun gerginlik üretme amacını taşıdığını belirten Musevi, "İşgalci İsrail rejiminin sözde koalisyona katılmasıyla ilgili her türlü ihtimali; ulusal güvenliğimize, egemenliğimize ve toprak bütünlüğümüze yönelik apaçık bir tehdit olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, İsrail’in Basra Körfezi’nde oluşturulacak koalisyonda yer almasının İran'ın "ulusal güvenliğine ve toprak bütünlüğüne" tehdit oluşturduğunu ve buna cevap vereceklerini belirtti.

İran’ın Basra Körfezi’nde bin 500 mil kıyısı bulunduğunu ve burayı topraklarının bir devamı olarak gördüğü için güvenliğinden de sorumlu olduğunu açıklayan Musevi, şöyle devam etti:

"Hangi ad ve unvan altında olursa olsun yabancı askeri güçlerin bölgedeki varlığı Basra Körfezi’ndeki güvenliğe hizmet etmeyeceği gibi gerginliği tırmandıracaktır. İran bu tür koalisyonlara muhalif olduğunu ilan etmekte, bunları gerginliği artırıcı ve aldatma amaçlı olarak görmektedir. Düzenleyici, planlayıcı ve üyelerini de bölgede meydana gelecek muhtemel gerginlik ve krizin faktörleri olarak değerlendirmektedir."

- ABD'nin İran'a yönelik baskıları artırması Körfez'i gerdi

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra İran petrolünü hedef alan yaptırımlarının bir sonucu olarak görülen Basra Körfezi ve çevresindeki tansiyon son aylarda iyice yükseldi.

İlk olarak 13 Haziran'da Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun Tahran ziyareti sırasında Hürmüz Boğazı'nın hemen güneyinde bulunan Umman Körfezi'nde biri Japonya, diğeri Norveç'e ait iki tankere saldırı düzenlendi. ABD ve İran saldırılarla ilgili karşılıklı birbirini suçladı.