"İsrail'in Körfez'deki faaliyetleri 'Yüzyılın Anlaşması' planının bir parçası"

İSTANBUL (AA) - SUHEYB KALALİVE - Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, İsrail'in Körfez ülkelerindeki faaliyetlerinin, "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırılan ABD planının bir parçası olduğunu söyledi.

Karadaği, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in son dönemde Körfez ülkelerinde yürüttüğü faaliyetleri kınayarak, bunları Filistin aleyhine maddeler içeren ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planının bir parçası olarak nitelendirdi.

Körfez bölgesinde yaşanan gelişmelerin bazı Arap ülkelerinin onayı ve desteğiyle Yüzyılın Anlaşması'nın yansımaları olduğunu belirten Karadaği, "Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin, Kudüs'ü işgal eden siyonist işgalci devlete karşı tutumu net." dedi.

ABD'nin söz konusu planının Filistin ve İslam dünyasına etkileri konusunda uyarıda bulunan Karadaği, "Bunun büyük sonuçları olur. Kudüs'ün işgal devletinin başkenti olarak tanınması, Yahudi devletinin varlığının tanınması ve daha nice sonuçları var." diye konuştu.

ABD'nin öncelikle kendi ekonomisine, ikinci olarak da İsrail'e hizmet eden bu plandan faydalandığına dikkati çeken Karadaği, başta Körfez olmak üzere tüm Arap ve İslam ülkelerinin yönetimlerinin, ümmet davaları ve İslam'ın değişmez değerleri konusunda halklarının görüşlerini benimsemesi ve onlardan yana olması gerektiğini vurguladı.