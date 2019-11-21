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İsrail'in Kudüs'teki Filistin kurumlarına yönelik uygulamaları protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 15:17 | Son Güncelleme

İsrail'in Kudüs'teki Filistin kurumlarına yönelik uygulamaları protesto edildi

KUDÜS (AA) – Filistinliler, İsrail polisinin dün işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin kurumlarına düzenlediği baskın ve kapatma kararını protesto etti.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde düzenlenen gösteride eylemciler, İsrail'in Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'ne bağlı Eğitim Müdürlüğü ile Er-Rasasi Mescidi'ni kapatmasına tepki gösterdi.

Aralarında öğretmen ve öğrencilerin de bulunduğu grup, "Okullarımız Mescid-i Aksa'nın kapılarıdır" ve "Eğitim Müdürü'nün tutuklanmasına hayır" şeklinde ifadelerin yer aldığı dövizler taşıdı.

Şuafat Kız Lisesi Müdürü Fida Şaban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eğitim Müdürlüğü'nün kapatılmasına ilişkin işgalcilerin ileri sürdüğü gerekçelerin hiçbir gerçekliği yok. Eğitim Müdürlüğü, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'ne bağlı ve müdürü de bu vakfın görevlisi." dedi.

Kapatılan Eğitim Müdürlüğü'nün Doğu Kudüs'te bulunan 50'den fazla okula ve yaklaşık 100 bin öğrenciye hizmet verdiğini aktaran Şaban, İsrail yönetiminin verdiği kapatma kararının Doğu Kudüs'teki eğitime büyük zarar vereceğini kaydetti.

İsrail polisi ile İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak), dün işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin kurumlarına "Filistin yönetimiyle bağlantılı oldukları" gerekçesiyle baskın düzenlemişti.

Söz konusu baskınların ardından Filistin Devlet Televizyonu ile Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'ne bağlı Eğitim Müdürlüğü İsrail makamlarınca 6 ay süreyle kapatılmıştı.

İsrail ayrıca "bazı kısımlarının Eğitim Müdürlüğü tarafından ofis olarak kullanıldığı" gerekçesiyle Mescid-i Aksa'nın Meclis (Nazır) Kapısı'nın karşısında bulunan Er-Rasasi Mescidi'ni de 6 ay süreyle kapatmış, Eğitim Müdürü Semir Cibril'i de gözaltına almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti olarak" kabul ettiğini açıklamasının ardından İsrail makamları, Kudüs'teki Filistin kurumları ile Filistin toplumunun önde gelen isimlerine yönelik ihlal ve baskılarını arttırdı.

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Filistin israil işgal altındaki Doğu Kudüs

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